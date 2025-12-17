El instituto Isabial de Alicante promociona quince investigaciones innovadoras con perspectiva de género

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha promocionado quince ideas de investigación que promueven una ciencia más inclusiva, equitativa y socialmente relevante en diferentes servicios del Hospital General Universitario Doctor Balmis. Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘"Innovaciones de Género en la Investigación Sanitaria" impulsado por la Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Investigación e Innovación.

La directora científica de Isabial, Paloma Vela, ha destacado que “gracias a iniciativas como esta, avanzamos hacia una investigación sanitaria más integradora de la perspectiva de género en todas las fases del proceso investigador, alineada con los valores de excelencia científica, inclusión e innovación responsable”.

La iniciativa busca dotar al personal investigador, que ejerce su labor en el Hospital de Alicante, de herramientas y conocimiento para que apliquen de forma rigurosa la perspectiva de las diferencias por sexo (biológico) y género (social) en sus estudios, a través de diversas acciones y actividades, contribuyendo así a una ciencia más equitativa.

Políticas sanitarias

Además, la doctora Vela ha subrayado que “es necesario orientar la investigación, la práctica clínica y las políticas sanitarias hacia una atención más eficaz para los pacientes, independientemente de su enfermedad, dotando a nuestro personal sanitario de los conocimientos y herramientas necesarios”.

En este contexto, de las 31 ideas innovadoras presentadas a la convocatoria para el desarrollo de proyectos de investigación que integran la perspectiva de género, quince han sido seleccionadas para recibir el apoyo del instituto alicantino con el fin de impulsar su desarrollo.

Las iniciativas respaldadas proceden de grupos de investigación de las áreas de Cardiología, Neurología, Endocrinología, Simulación Clínica, Unidad del Dolor, Microbiología, Farmacología Clínica, Urología, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Aparato Digestivo, Medicina Interna y el Módulo de Seguridad.

Ideas

Entre las hipótesis de práctica clínica más relevantes que comenzarán a desarrollarse, se plantea que, en personas privadas de libertad atendidas en el módulo hospitalario, existen diferencias por sexo y género en la intensidad y el tipo de tratamiento analgésico prescrito que no se explican únicamente por factores clínicos, identificando posibles sesgos y generando propuestas de ajuste terapéutico más seguras y equitativas para mujeres y hombres.

Por su parte, el grupo de investigación en Cardiología propone desarrollar un protocolo de derivación para mujeres con patología ginecológica y riesgo cardiovascular elevado, actualmente inexistente en el centro hospitalario.

Asimismo, se analizarán las diferencias por sexo y género en la valoración y el tratamiento del dolor en pacientes con infarto agudo de miocardio para desarrollar un protocolo de manejo con perspectiva de equidad aplicable al sistema sanitario público valenciano.

También destaca la propuesta que integra la perspectiva de sexo y género en simulaciones clínicas, mejorando la toma de decisiones y la capacidad diagnóstica del personal en formación. Y, por otra parte, se estudiará el impacto del sexo biológico en personas con diabetes tipo 2; y cómo las diferencias biológicas y sociales afectan la respuesta analgésica mediada por farmacogenética.

Biomarcadores en ELA

Por último, el Servicio de Neurología investigará biomarcadores séricos en ELA y neuropatías aplicando igualmente esta perspectiva, o como identificar biomarcadores diferenciales por sexo en vesículas extracelulares puede mejorar el diagnóstico de alzhéimer.

A lo largo del año, estas ideas se irán desarrollando, culminando con la evaluación de sus resultados, la generación de entregables de interés para el conjunto del sistema sanitario de la Comunitat Valenciana, la creación del Grupo de trabajo de Innovación en Género en Investigación Sanitaria -concebido como un espacio estable de trabajo colaborativo, intercambio de conocimiento y asesoramiento en perspectiva de género- y una jornada final de presentación de conclusiones.

Entre las actividades destacadas dentro del proyecto, se encuentra la jornada «Innovación y Género en la Investigación Biosanitaria: Claves para el Futuro», celebrada hoy en el salón de actos del Hospital General Universitario Doctor Balmis. El encuentro ha contado con la participación de referentes nacionales e internacionales, que han ofrecido una visión multidisciplinar y actualizada sobre la integración del sexo y género en la investigación sanitaria.

Tratamiento del dolor

La investigadora Sonia Bernarde, del Instituto Universitario ICSTE de Lisboa, ha abordado cómo influye el género en la evaluación y el tratamiento del dolor, presentando un modelo innovador que integra normas sociales, creencias profesionales y contexto clínico.

Por su parte, la doctora Flora López Simarro, médico de Familia en Barcelona y miembro de diferentes sociedades científicas para el estudio de la diabetes, ha analizado las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en diabetes, presentes en diagnóstico, complicaciones y respuesta a los tratamientos.

Asimismo, ha intervenido Héctor Bueno, cardiólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre, con la ponencia «Sesgos en la atención cardiovascular: todavía un problema».