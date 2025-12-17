Lucha de ofertas para diseñar el nuevo museo de Alicante y solo un interesado en gestionar la Plaza de Toros

El Ayuntamiento de Alicante encara dos de los contratos culturales que espera adjudicar en las próximas semanas, aunque con distinto interés. Hasta cinco empresas distintas se han interesado por diseñar el futuro museo de Las Cigarreras, mientras que solo una mercantil (la actual responsable) se ha postulado para gestionar la Plaza de Toros un año más.

La Mesa de Contratación del Consistorio ha procedido este miércoles a la apertura de sobres con las ofertas planteadas a ambos procedimientos. En el caso de la convocatoria para contratar el diseño del concepto y las líneas programáticas del futuro museo en la antigua Fábrica de Tabacos, hasta cinco empresas se han postulado para diseñar la naturaleza del espacio, que el alcalde prevé que acoja sus primeras exposiciones en el segundo semestre de 2026.

En concreto, se trata de Taso Desarrollos, que ha elaborado la estrategia de fomento de la economía cultural y creativa en Sant Antonio de Portmany (Ibiza); La Fábrica Gestión Más Cultura, responsable de exposiciones "NIKE. Diseño en movimiento" "Leica. Un siglo de fotografía"; ADN Urbano, consultora autora de "Murcia Crece", un estudio para la promoción público-privada de viviendas en el municipio; Light Art Exhibitions, que ha gestionado exposiciones como "Sorolla a través de la luz" y una muestra sobre "El mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba"; y Trànsit Projectes, que ha participado proyectos como "Fabra i Coats: Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona" o "La Capella" del Institut de Cultura de Barcelona.

El pliego para la contratación de ese asesoramiento cuenta con un presupuesto base de licitación de 135.517 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, por lo que la mercantil que se haga con el contrato público para definir las líneas maestras del futuro museo deberá concluir su diseño en torno al mes de abril de 2026. A finales de octubre, durante el Foro Alicante organizado por INFORMACIÓN, el alcalde fechó la apertura de la primera exposición en el nuevo museo de Las Cigarreras en la segunda mitad del próximo año. Una instalación con la que confía en atraer obras de alcance internacional, de artistas como Sorolla o Toulouse-Lautrec, para potenciar ese eje cultural que busca conformar entre la antigua tabacalera, la Plaza de Toros, el ADDA y el Teatro Principal. Ahora, la Mesa de Contratación procederá a analizar las ofertas, comprobar que cumplen con los requisitos del concurso público y clasificarlas para su adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local.

Plaza de Toros

Menos competencia habrá para hacerse con la gestión de la Plaza de Toros un año más. Solo Eventos Marenostrum, la actual adjudicataria, se ha postulado al contrato para el arrendamiento del coso alicantino. A finales de noviembre se aprobó la convocatoria de la licitación para la explotación del recinto "con espectáculos taurinos, musicales y otros". Según el expediente, el plazo de ejecución del contrato no podrá comenzar antes del 9 de abril de 2026, cuando vence la actual adjudicación, y se extenderá durante un año. El presupuesto base será de 293.715 euros, IVA incluido, admitiéndose proposiciones a la baja.

El acuerdo también prevé que el importe del arrendamiento se establecerá mediante un porcentaje de participación sobre los ingresos brutos de taquilla de cada corrida de toros que se celebre, tanto los obligatorios como los opcionales; de unas cantidades fijas por la celebración de cada evento no taurino que se promueva en la plaza; y también por un porcentaje de participación sobre los ingresos brutos de taquilla del programa de visitas y del museo taurino.

Todo ello, con la vista puesta en una posible remodelación del edificio. En el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado el pasado mes de octubre, el alcalde Luis Barcala anunció que el Ayuntamiento planeaba remodelar la Plaza de Toros en el presente mandato, antes de las elecciones del 2027. Una actuación emprendida con el objetivo de convertir el coso en un recinto multiusos, para potenciar la celebración de eventos no taurinos, pero manteniendo las corridas. Con esta hoja de ruta, la idea de instalar una cubierta volvió a sobrevolar la Plaza de Toros. Al respecto, el gobierno municipal asegura que está valorando todas las opciones para que el coso sirva como escenario de actos culturales o musicales durante todo el año. Entre las opciones se incluye techar la infraestructura municipal.