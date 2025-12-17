Médicos del mundo: mil migrantes sufren barreras de acceso a la sanidad en València y Alicante este año

Más de mil personas migrantes han sufrido barreras de acceso a la sanidad en Valencia y Alicante, según los datos de la ONG Médicos del Mundo, con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se conmemora el 18 de diciembre. En concreto, según asegura la entidad en un comunicado, un total de 1.029 personas migrantes que fueron atendidas este año en València y Alicante han visto "impedido o dificultado" su acceso a la atención sanitaria en el sistema público de salud por múltiples barreras: administrativas, informativas, culturales, lingüísticas y económicas.

Los datos recogidos por la organización revelan que las trabas "más frecuentes" son las barreras administrativas, que suman 664 casos. Entre ellas destacan la falta de empadronamiento (224 casos en València y 92 en Alicante), la imposibilidad de acreditar una estancia superior a tres meses (68 en València y 37 en Alicante), retrasos en la tramitación de la tarjeta sanitaria (nueve en València y siete en Alicante), denegación de atención a embarazadas (seis en València y tres en Alicante) y menores (siete en València y uno en Alicante), así como la imposibilidad de conseguir cita con trabajo social (once en València y 20 en Alicante).

Barreras

A estas se suman barreras informativas, con 340 casos (información errónea o incompleta desde el Sistema Nacional de Salud y otros organismos), barreras lingüísticas (19 en València y 32 en Alicante), culturales (14 en Alicante y 13 en València, principalmente por ausencia de mediación intercultural) y económicas (27 casos en Alicante y cuatro casos en València, relacionadas con acceso a medicamentos y facturación en urgencias).

"Vemos cómo la burocracia se convierte en una frontera invisible que impide el acceso a derechos básicos. El derecho a la salud no puede depender de un papel o de un padrón", ha advertido Javier Campos, presidente de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana, quien ha reclamado a las administraciones "eliminar requisitos que excluyen y garantizar mecanismos ágiles para la atención sanitaria universal".

Además, el representante de la organización ha indicado que el trámite para gestionar la tarjeta sanitaria "tiene como requisito la residencia efectiva que puede demostrarse con otros documentos, no solo con el certificado de empadronamiento en exclusiva".

Protocolo

En este sentido, ha apuntado que "no solo se trata de simplificar el acceso, sino también de aplicar la legislación vigente y el protocolo existente para las trabajadoras sociales de sanidad en la Comunidad Valenciana".

Igualmente, sostiene que este colectivo "necesita de un refuerzo de personal en aquellos centros de salud que atienden en barrios densamente poblados por población migrante. Más allá de la obtención de la tarjeta de asistencia sanitaria, se trata de promover un acceso eficiente y efectivo a la atención sanitaria, así como a los programas de prevención y promoción de la salud", ha manifestado.

Sin médico

Por su parte, Lidiane Sagrado, vocal de migraciones de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana, ha detallado que las barreras y dificultades al acceso al sistema de salud "no son solo un problema administrativo, es una cuestión de dignidad y derechos humanos. Cuando no puedes ir al médico porque no tienes un documento, nuestras vidas se ponen en riesgo. Necesitamos políticas que reconozcan la realidad de todas las personas que vivimos aquí y que aseguren un acceso real al derecho a la salud independientemente del origen".

Por último, Médicos del Mundo Comunidad Valenciana denuncia que la exclusión sanitaria de las personas migrantes tiene un impacto "directo" en la salud y los derechos, y añade como medidas concretas para mejorar "el acceso efectivo de todas las personas que se simplifiquen los trámites, impulsar la figura del mediador intercultural y evitar la facturación en urgencias que deja fuera a las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica".