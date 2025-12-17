La Navidad se instala en los escaparates de la Zona Norte de Alicante: "Lo hacemos para darle vida al barrio"

La Navidad vuelve a tomar este mes de diciembre las calles de la Zona Norte de Alicante a través de sus comercios de proximidad. Escaparates convertidos en belenes casi a tamaño real, panaderías transformadas en dulces pesebres comestibles o farmacias que simulan el salón de una casa son algunas de las propuestas que estos días sorprende a los vecinos del barrio.

Una iniciativa que va más allá de la decoración y que busca reforzar la identidad de la zona, atraer miradas y dinamizar la vida comercial. Detrás de cada montaje hay semanas, e incluso meses, de trabajo artesanal, ideas compartidas entre compañeros y muchas horas fuera del horario habitual. "Lo hacemos para darle vida al barrio", coinciden los comerciantes, protagonistas de la XIV edición del concurso de decoración de escaparates de la Zona Norte, impulsado por el Ayuntamiento de Alicante.

Arte hecho a mano

Uno de los escaparates que más miradas atrae estas semanas es el del Autoservicio del Hogar, donde Miguel Ángel Montero ha apostado este año por una Navidad más clásica. Su propuesta gira en torno al nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos, con figuras de hasta 1,60 metros de altura, casi a tamaño real.

"Quería algo más serio, buscando el realismo", explica Montero. Las figuras, modeladas por él mismo con arcilla, se completan con una fuente y efectos de fuego. El proyecto comenzó en verano con un boceto inicial, aunque muchas decisiones se tomaron sobre la marcha. “Todo está en mi cabeza”, resume este comerciante.

A unos metros, en la Panadería Dulces de Raquel, la Navidad se puede saborear. Raquel Martín ha cambiado este año el enfoque habitual y ha elaborado todo el escaparate con productos que se venden en el propio obrador. Un molino hecho con panettone, aspas de galletas de coco, una panadería construida con galletas integrales de chocolate y un pesebre elaborado con una coca de pan de dos kilos forman parte de la escena.

"Todo lo que se ve, lo vendemos", explica Martín quien destaca como este año la idea surgió de forma espontánea y se materializó en un par de semanas de intenso trabajo. "Dio su trabajo, pero ha merecido la pena", confirma.

Manualidades para animar la calle

La Farmacia de Plaza Argel ha querido este año transmitir cercanía. Su escaparate recrea el salón de una casa visto desde el exterior, con cortinas, chimenea y calcetines colgados. "La familia somos nosotras, las trabajadoras", señala Loles Olmedo. Los regalos, los juguetes y los detalles navideños evocan la espera de Papá Noel y los Reyes Magos. Las manualidades comenzaron hace más de un mes, aprovechando ratos libres. "Los clientes nos dicen que queda muy bonito y están deseando que llegue el día 22 para hacerse fotos", afirma Olmedo.

En Droguería Mariluz, Mari Luz Molina ha optado por un escaparate lleno de luz y creatividad. Un pequeño pueblecito iluminado convive con portavelas artesanales, bandejas decoradas, rollos de papel de cocina con gorros de Papá Noel y botellas de detergente transformadas en figuras navideñas. "Lo hacemos por entretenernos y por darle vida al barrio. Los clientes lo agradecen; ver los comercios así hace que todo esté más bonito", explica Molina.

Un concurso que impulsa el comercio

Esta es la XIV edición del concurso de decoración de escaparates de la Zona Norte, organizado por el Ayuntamiento de Alicante. Cuenta con dos categorías, mejor escaparate y mejor fachada, y reparte dos primeros premios de 600 euros, dos segundos premios de 400 euros y dos terceros premios de 200 euros, así como se sortearán dos premios de 150 euros, entre los comercios participantes no ganadores.

El jurado ha visitado este martes los nueve comercios seleccionados, entre ellos droguerías, farmacias, panaderías, peluquerías, un asador de pollos y establecimientos de alimentación. Se valoran aspectos como la originalidad, los materiales empleados, el uso de productos propios del comercio, la iluminación, la dificultad de elaboración y el resultado global.

Los ganadores se darán a conocer este viernes y los escaparates estarán decorados hasta el próximo 5 de enero. El jurado está formado por técnicos de las concejalías de Comercio, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, así como representantes de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Alicante (EASDA).