La niña Elena Bernard, del colegio Maristas de Alicante, gana el concurso "Postal navideña y Policía Nacional"
La Comisaría Provincial entrega regalos a los ganadores y usará el dibujo del primer premio para ilustrar su felicitación de Navidad
La Policía Nacional ha celebrado este miércoles en la Comisaría Provincial de Alicante el acto de entrega de premios a los niños ganadores del noveno concurso de dibujo llamado "Postal navideña y Policía Nacional", cuyo primer galardón ha recaído este año en Elena Bernard Díaz, del colegio Hermanos Maristas Sagrado Corazón de Alicante.
El acto ha sido presidido por el comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente, y como en anteriores ediciones se utilizará el dibujo ganador como felicitación de Navidad de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Alicante.
En este certamen de dibujo que la Policía Nacional celebra todos los años en Alicante, ha contado este año con la participación de 15 centros educativos y se ha dividido en cuatro categorías.
En la primera categoría han participado alumnos de 6 a 8 años; en la segunda categoría se ha contado con la participación de los alumnos de 8 a 10 años; en una tercera categoría han sido alumnos de 10 a 12 años y ha habido una cuarta categoría para alumnos de educación especial.
Tras recibir los dibujos de postales de todos los participantes, quedaron finalistas después de una primera selección un total de 100 dibujos, de los que, tras seleccionar tres finalistas de cada categoría y entre ellos un ganador absoluto después de una difícil deliberación, en el día de hoy se ha celebrado esta entrega de premios a los niños autores y autoras de los dibujos. Los niños han sido premiados con diversos juguetes donados por la empresa Amazon y Grupo AKRA-Almacén de papelería, empresas que de forma altruista y desinteresada han aportado los premios a todas las categorías.
La ganadora del primer premio ha sido Elena Bernard Díaz, de nueve años de edad, y su dibujo será utilizado para confeccionar la postal navideña de este año de la Comisaría Provincial de Alicante. La ganadora cursa estudios en el colegio Hermanos Maristas Sagrado Corazón de Alicante.
Al acto celebrado en la Comisaría Provincial han acudido tanto los niños y niñas premiados, como los profesores de los centros educativos a los que pertenecen.
Además, se ha contado con la participación de “Los cuentos de Alba”, quien tras terminar la entrega de premios ha amenizado este entrañable acto contando unos cuentos e historias inolvidables.
