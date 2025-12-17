¿Quieres pasar la Nochevieja en una isla? Almuerzo popular, tardeo y San Silvestre con disfraces en Tabarca

Si buscas un plan distinto para pasar esta Nochevieja, sin duda hacerlo en una isla es una de las opciones más originales que podrás encontrar. La Comisión de Fiestas de la Isla de Tabarca ha anunciado un programa de actividades para el 31 de diciembre que estará abierto a todas las personas que se encuentren ese día en la isla.

La jornada comenzará a las 13.00 horas con un almuerzo popular. Durante el encuentro, la Comisión habilitará una barra con bebida y consumiciones “a precios básicos”, con el objetivo de facilitar que vecinos y visitantes disfruten del ambiente festivo.

Hace 50 años en Alicante. Del 6 al 12 de octubre de 1975: Tabarca busca profesor para sus 40 niños / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

Ya por la tarde, la plaza acogerá música como antesala de una de las propuestas centrales del día: la Carrera San Silvestre disfrazada. La organización anima a participar “con disfraz” y recalca que se trata de una actividad pensada para todas las edades y niveles, independientemente de la condición física. La carrera comenzará a las 17.30 horas mientras que el tardeo con música, a las 18.00 horas.

El programa culminará por la noche con la reunión en la plaza para las campanadas de Fin de Año, tras las cuales continuará la música y el ambiente festivo para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.