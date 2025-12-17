Una semana para recuperar las consultas de Atención Primaria suspendidas por la huelga médica

La Conselleria de Sanidad ha ordenado citar las consultas suspendidas por la huelga médica en Atención Primaria en menos de una semana sin valorar la disponibilidad de huecos. Durante los cuatro días de paro que celebraron los médicos la semana pasada en demanda de mejores condiciones laborales se cancelaron unas 20.000 consultas entre centros de salud y hospitales pero las primeras suponen en torno al 70 % del total. Es decir, que habrá que los médicos de Familia y pediatras tendrán que recuperar a las puertas de las fiestas navideñas, con turnos de descanso y ola de gripe, unas 14.000 consultas.

Esto supondrá "colapso" para la Atención Primaria y burnout para los profesionales, además de "poca calidad asistencial y riesgo para los pacientes. La tormenta perfecta". Así lo afirma la doctora Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

Los centros de salud de la provincia de Alicante cancelaron los cuatro días de paro unas 14.000 consultas

Consultada al respecto la Conselleria de Sanidad, señalan que no es así y que la Dirección General de Atención Primaria lo que ha dicho es que, como en hospitalaria, se reprogramen lo antes posible.

Ahora mismo la media de pacientes agendados al día por médico en los centros de salud es 40, cifra que al término de cada jornada supera los 50 con los forzados de gripe. Con la medida dictada por Sanidad de recuperar las citas canceladas en una semana, "llegaremos a 60". Medina considera que podrían citar a los pacientes cuya cita se canceló por la huelga con Enfermería para cribar el motivo de la consulta y "salir todos de esta situación como equipo y no solo los médicos".

De "agendas colapsadas" habla el Sindicato Médico, que convocó la huelga en toda España. "Este tipo de órdenes son un desprecio a los trabajadores que libremente secundaron la huelga y fueron objeto de la subsiguiente reducción salarial. Este atentado contra el legítimo derecho constitucional a la huelga nos obligará a adoptar las medidas legales amparadas por el derecho a la huelga si no se rectifica de inmediato", indican en un comunicado.

CESMCV exige la Dirección General de Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad que anule inmediatamente esta orden, tal y como solicitamos por escrito el mismo día de su publicación.

"Reclamamos que se dé la directriz pertinente para que a los pacientes que se les suspendió la cita por efecto la huelga sean citados en función de las agendas y priorizándolas sobre otro tipo de citas, siempre que ello no suponga sobrecarga asistencial".

Desde el Sindicato Médico se preguntan si Sanidad no entiende que los médicos son trabajadores como el resto de lo que trabajan en la sanidad pública. "¿Acaso no entienden la sobrecarga diaria y constante de trabajo que supone asumir los pacientes de los médicos que estando ausentes no son sustituidos? ¿Acaso no entienden el derecho a la huelga y que no está obligado a recuperar la actividad no realizada y no retribuida por estar de huelga? ¿Acaso piensan devolvernos el descuento aplicado en nuestra nómina por los días de huelga, ya que pretenden obligarnos a ver los pacientes no atendidos en esta semana?

"Al parecer, no entienden lo que es una huelga y el derecho a ejercerla, o lo que es peor, les importa muy poco la salud física y psíquica de sus médicos pretendiendo incrementar la carga asistencial, ya de por sí, elevada en estas fechas".

Agendas cerradas

Los médicos de los centros de salud empiezan a cerrar agendas ante el recorte horario que conlleva las vacaciones de Navidad. La falta de personal impide que se cubra a todos los médicos de descanso, lo que obliga a la mayoría de departamentos de salud a funcionar los días laborables del periodo navideño de 8 a 15 horas, mientras que las urgencias que se presenten a partir de esa hora se atienden en los puntos de urgencias de Atención Primaria (PAC y PAS), y en los hospitales.

Ante la llegada de los turnos navideños del personal sanitario, los facultativos empiezan a cerrar agendas y ya no hay cita disponible online. Es el caso de algunos de los doctores que trabajan en el centro de salud de San Blas, con los que ya no se puede pedir cita ni telefónica ni presencial. Otro ejemplo es el centro de salud de Sant Joan d'Alacant, que tampoco permite ya a algunos pacientes seleccionar ni cita telefónica para dentro de dos semanas. "La sanidad no va bien, al menos para el paciente usuario...", explica un afectado.

"Quizás la dirección de la Conselleria de Sanidad diga que todo va bien pero al final esto es lo que percibe el paciente que está enfermo y desea que su médico de cabecera, que es el que le conoce, le valore y cure. Pero ese paciente acabará en una consulta de Urgencias de hospital o del médico que ve urgencias en el PAS o centro de salud. Esto es a día de hoy con una epidemia de gripe, pero el resto del año la demora para consulta telefónica o presencial, en este centro de salud, es de 10- 14 días. La alternativa es llamar al centro de salud y tras una o dos horas y 50-60 llamadas, se pierde la fe en el sistema", concluye.