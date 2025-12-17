El tiempo en Alicante: Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia

La provincia de Alicante continúa este miércoles bajo la influencia de una situación atmosférica inestable por la llegada de una nueva borrasca. Pese a ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados los avisos amarillos por lluvias y tormentas, especialmente en el litoral norte, donde se esperan los episodios más intensos a lo largo del día.

La jornada estará marcada por cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo norte de la provincia pueden caer en forma de chubascos fuertes, persistentes y acompañados de tormenta. En el resto del territorio, las lluvias serán más irregulares, con una tendencia a perder intensidad conforme avance la tarde, aunque la inestabilidad seguirá presente durante buena parte del día.

Según la previsión de Aemet, las temperaturas tienden a subir ligeramente, salvo en el sur de la provincia, donde no se esperan cambios significativos. El viento soplará moderado en el litoral, con componentes norte y este, mientras que en el interior será flojo y variable, especialmente al final de la jornada.

Avisos activos para hoy

La Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante, donde se concentra el mayor riesgo meteorológico de este miércoles.

En esta zona, existe una probabilidad de entre el 40 % y el 70 % de registrar precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como acumulados de hasta 60 litros en doce horas. Además, el aviso por tormentas se mantiene activo durante todo el día, con posibilidad de episodios localmente intensos.

En el resto de la provincia no hay avisos oficiales activos, aunque se recomienda precaución ante la persistencia de lluvias y la posibilidad de tormentas aisladas, sobre todo durante la mañana.

Una nueva borrasca mantiene la provincia de Alicante en aviso amarillo por lluvias / Pilar Cortés

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada seguirá marcada por la lluvia y las tormentas durante la mañana, con una evolución algo más tranquila a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es muy alta en las primeras horas, aunque no se descartan chubascos débiles a últimas horas. Las temperaturas se moverán entre 10 y 18 grados, con una sensación térmica algo más baja en los momentos de mayor viento. El viento de componente este, moderado en el litoral, mantendrá un ambiente húmedo y desapacible.

El tiempo en Elche

Elche afronta un día gris y húmedo, con lluvias frecuentes durante la mañana y riesgo de tormenta a primera hora. Con el paso de las horas, las precipitaciones tenderán a ser más débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 17 grados, aunque la sensación térmica será inferior, especialmente a primeras horas del día. El viento del norte y este, moderado, reforzará la sensación de frío.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la inestabilidad será protagonista durante buena parte del día. Se esperan lluvias y tormentas por la mañana, con chubascos que pueden ser localmente intensos, y una evolución hacia precipitaciones más débiles por la tarde. Las temperaturas se situarán entre 11 y 16 grados, con sensación térmica similar. El viento del norte y nordeste, moderado y con rachas en el litoral, será otro factor a tener en cuenta.

El tiempo en Elda

Elda vivirá una jornada marcada por el mal tiempo a primera hora, con lluvias persistentes durante la mañana y una clara tendencia a mejorar conforme avance la tarde. La probabilidad de precipitación irá disminuyendo al final del día. Las temperaturas bajan ligeramente y se moverán entre 6 y 15 grados, con una sensación térmica algo más baja a primeras horas. El viento será flojo, favoreciendo una tarde más estable.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta un día muy nuboso y húmedo, con lluvias y tormentas durante la mañana y chubascos intermitentes a lo largo del día. Aunque la probabilidad de precipitación sigue siendo alta, se espera que las lluvias pierdan intensidad con el paso de las horas. Las temperaturas se mantendrán entre 11 y 16 grados, con un ambiente claramente marítimo. El viento del noroeste, moderado, contribuirá a una sensación desapacible.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la lluvia será persistente durante buena parte del día, especialmente durante la mañana y el tramo central. A última hora, los chubascos tenderán a remitir. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 15 grados, con un ambiente fresco. El viento del suroeste, moderado, irá perdiendo intensidad conforme avance la jornada.

El tiempo en Alcoy

Alcoy volverá a situarse entre los puntos más fríos de la provincia. La jornada estará marcada por lluvias continuadas, con probabilidad muy alta durante todo el día y cielos cubiertos. Las temperaturas se moverán entre 7 y 12 grados, con una sensación térmica similar, aunque algo más baja en zonas elevadas. El viento será flojo, manteniendo una sensación de frío húmedo persistente.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada será muy inestable, con lluvias prácticamente aseguradas durante todo el día y tormentas en algunos momentos, especialmente por la mañana. La probabilidad de precipitación se mantiene muy alta incluso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 17 grados, con una sensación térmica muy cercana a los valores reales. El viento será flojo o en calma, lo que favorecerá la persistencia de la lluvia en la zona.