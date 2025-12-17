El traslado del Ayuntamiento de Alicante para salir del Palas se alargará hasta 2026

La "mudanza" que el Ayuntamiento de Alicante está obligado a realizar para marcharse del antiguo hotel Palas se prolongará más allá del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el contrato de alquiler con la Cámara de Comercio. Después de que la institución que preside Carlos Baño acordase el "desahucio" de las dependencias municipales ubicadas en el edificio de la calle Cervantes, en plena polémica por las obras irregulares de su nueva sede, el gobierno municipal puso en marcha el traslado "exprés" de las distintas concejalías. Sin embargo, los trabajos se extenderán al menos hasta mediados de enero, superando la fecha de extinción del acuerdo de arrendamiento, aunque podrían hacerlo hasta marzo.

El desplazamiento de los servicios, según ha podido saber INFORMACIÓN, se está llevando a cabo por departamentos. El primero de ellos ha sido el de Recursos Humanos, donde algunos de los técnicos responsables de las nóminas municipales ya han sido ubicados en sus nuevos despachos esta misma semana. Tras ello, será el turno del resto de concejalías, finalizando el operativo con el personal de Turismo y el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC). Estos últimos funcionarios fueron advertidos en un primer momento por la empresa responsable de que su mudanza tendría lugar a finales de año, por lo que se había solicitado que, en la medida de lo posible, sus vacaciones se hicieran coincidir con fechas entre el 22 de diciembre y el 2 de enero. Sin embargo, esta fecha ya ha sido modificada, advirtiéndoles de que sus pertenencias serán recogidas y trasladadas a sus nuevos puestos entre el 2 y el 16 de enero, extendiendo así el fin del traslado.

Por ahora, no ha trascendido si existe un acuerdo de ampliación entre el gobierno municipal y la Cámara de Comercio para esos días "extra" que superarán la fecha de finalización del contrato de alquiler: el 31 de diciembre de 2025. En cualquier caso, el alcalde ya avanzó esta misma semana que el plazo proporcionado por la institución que preside Carlos Baño era "muy muy ajustado", pero que se estaba trabajando a buen ritmo para ejecutar el cambio de ubicación lo antes posible. El contrato para ello se adjudicó a principios de diciembre a la mercantil Castilla-León International Movers por un total de 72.518 euros y contaba con un plazo de ejecución de tres meses, por lo que podría ejecutarse hasta la primera semana de marzo.

Relación con la Cámara

La mudanza definitiva del antiguo hotel Palas, que ahora podría demorarse más de lo previsto, es solo uno de los últimos choques protagonizados por la Cámara de Comercio, que preside Carlos Baño, y el gobierno municipal de Alicante, dirigido por el alcalde, Luis Barcala. Un choque entre la organización empresarial y el Consistorio que se inició por la sede que la Cámara construye sin licencia y con dinero público en los antiguos cines Panoramis, donde además, se ha excedido la edificabilidad máxima permitida, de acuerdo con los informes de los técnicos municipales. De hecho, la pasada semana los técnicos de Urbanismo concluyeron que la segunda altura levantada por la entidad que preside Carlos Baño es "ilegalizable" y le instaron a presentar un nuevo proyecto adecuado a la normativa vigente, incluyendo su demolición.

Pocas semanas antes, fue Carlos Baño el que cargó directamente contra el alcalde. El empresario aseguró que las irregularidades urbanísticas en las obras de la entidad se solucionarán "cuando Barcala quiera" y contó una supuesta anécdota con el regidor en la que Barcala le preguntaba, en tono despectivo, "¿Tú que has estudiado?", por la falta de formación universitaria de Baño. Sin embargo, desde el gobierno municipal del PP se ha declinado en repetidas ocasiones echar más leña al fuego en el enfrentamiento directo con el presidente de la Cámara. Tanto la portavoz del ejecutivo, Cristina Cutanda, como el alcalde Barcala han dejado el asunto en manos de los funcionarios: "Es una cuestión técnica, no política", sostienen.