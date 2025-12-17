Tres alumnos de Alicante, Dolores y El Campello ganan el concurso de dibujo navideño de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Alicante ha celebrado este miércoles el acto de entrega de premios a los tres ganadores de la última edición de su tradicional concurso de dibujo infantil, convocado en las vísperas de la Navidad desde la Comandancia por undécimo año consecutivo. Los premiados, seleccionados entre más de 800 dibujos, han sido tres alumnos de centros escolares de Alicante, Dolores y El Campello.

Los autores de los tres dibujos ganadores de la XI edición del Concurso de Dibujo de la Guardia Civil de Alicante, acompañados de sus familiares, miembros de los centros educativos y responsables del Plan Director, han visitado las instalaciones de la Comandancia y han recogido sus premios de manos del teniente coronel Francisco Poyato, jefe interino de la Guardia Civil de Alicante.

El ganador de la primera categoría ha sido Haoming, un niño de 4 años alumno del colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de Alicante; el ganador de la segunda categoría ha sido Eder, un niño de 7 años del colegio Cardenal Belluga de Dolores; y la ganadora de la tercera categoría ha sido Clara, una niña de 11 años del colegio Liceo Francés Internacional de El Campello.

Felicitaciones navideñas

Como ya es tradición en la Guardia Civil de Alicante, los dibujos ganadores serán utilizados para felicitar la Navidad desde la Comandancia. Los premios han consistido, un año más, en tres completos lotes de material de dibujo, especialmente pensados para fomentar la creatividad y el talento artístico de los galardonados, que sin duda les servirán de estímulo para seguir desarrollando sus habilidades, perfeccionar su técnica y disfrutar del dibujo como una forma de expresión y aprendizaje. Estos obsequios han sido recibidos con gran entusiasmo por los pequeños artistas.

Un momento del acto en la Comandancia de Alicante. / INFORMACIÓN

Este concurso, dirigido a niños y niñas que cursan estudios en colegios de toda la provincia de Alicante, se consolida año tras año como una iniciativa de gran acogida entre los más pequeños. En la presente edición se han recibido un total de 841 dibujos procedentes de 39 centros educativos de 24 localidades de la provincia.

La Guardia Civil de Alicante quiere destacar y agradecer el compromiso del personal docente y de las familias, cuyo apoyo ha sido fundamental para la participación y el éxito de esta iniciativa. Este esfuerzo conjunto refuerza los valores de confianza, cercanía y colaboración que caracterizan la relación entre la institución y la ciudadanía.