Albalat exige al Gobierno una deuda de 4.000 millones de la financiación de la dependencia

La nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha defendido este jueves la colaboración público-privada del sistema sociosanitario y "una ordenación" de la migración "desde el sentido común, el acuerdo y el consenso". A la vez ha anunciado que solicitará una reunión con el Gobierno de España para exigir el 50% de la financiación de la dependencia "como marca la ley y el pago de la deuda de casi 4.000 millones".

En este sentido, ha explicado que con ese dinero que se les adeuda, el Consell podría "mejorar servicios, reducir listas de espera y mejorar la atención a los más vulnerables". Asimismo, ha detallado que en 2024 la Generalitat destinó a la dependencia 1.391 millones por 284 millones el Estado, lo que la convierte en la segunda peor financiada de España en esta cuestión. "La ley de Dependencia es clara, 50 % el Estado y 50 % las comunidades autónomas. Pero la realidad es que aportamos el 80 % y el Gobierno el 20 %. No lo podemos hacer a solas".

Así lo ha adelantado en su comparecencia en las Cortes Valencianas para dar a conocer las líneas de su cartera, que ha asumido con "orgullo, ilusión y responsabilidad". Albalat ha agradecido el trabajo de su predecesora Susana Camarero y ha recalcado que "cuando el Estado falla, el Consell responde".

El PSPV-PSOE insta a la dirigente solucionar el cierre del centro de estancias diurnas de Plaza de América de Alicante

Críticas a Camarero

Por contra, la oposición ha cuestionado su proceder anterior en la conselleria, donde hasta ahora era secretaria autonómica del sistema sociosanitario, por lo que entienden es "cómplice" de "la destrucción" de los Servicios Sociales y le han advertido de que Camarero "no es un ejemplo a seguir" en medio de un bronco cruce de acusaciones entre los representantes de Compromís y PSPV-PSOE, la diputada del PP y Vox, y la propia consellera que ha obligado a la presidenta de las Cortes a pedir silencio para poder terminar la sesión.

Y respecto a Alicante, los socialistas han instado a Albalat a solucionar el cierre del centro de estancias diurnas de Plaza de América y a dotarles de un local para los usuarios que han perdido este servicio.

Albalat ha anunciado en su primer turno la puesta en marcha de un Observatorio de la Familia, ha confirmado que en los próximos meses se aprobará el decreto para regular la historia social única y ha destacado que en 2026 se superarán las 37.000 plazas en residencias y centros de día para las personas mayores, lo que supone "4.000 plazas de las que había en 2023".

La nueva consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, en su primera comparecencia en las Cortes / José Cuéllar/Europa Press

Renta Valenciana de Inclusión

Asimismo, ha planteado, entre otras medidas, reactivar el Consejo Valenciano de las Personas Mayores, crear el Consejo de Valencia de Discapacidad, y ampliar la atención a la dependencia y una Renta Valenciana de Inclusión "más justa". Ha hecho especial mención al centenar de familias acogedoras que hay en la Comunidad.

En ese sentido, ha recalcado que estos compromisos "no son sólo palabras, son decisiones, son recursos, son hechos". "Y lo digo con humildad, pero también con convicción: queda mucho para hacer", ha recalcado la nueva responsable, que ha mostrado su voluntad de "hacerlo con todos los grupos políticos que quieran aportar y con todas las personas que creen que una sociedad mejor es posible".

Reparto de migrantes

Albalat se ha mostrado en contra del "reparto caprichoso e injusto" de los menores no acompañados del Gobierno de Pedro Sánchez, que "está llevando a un colapso de los de protección y, como no, en la Comunidad Valenciana" y por eso seguirán oponiéndose al Real Decreto para "frenar" este reparto y trabajar con "fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado vuelvan con sus padres y sus familias en sus países de origen". En cuanto a los menores que forman parte del sistema de protección, los ha cifrado en más de 3.900.

Trabajaremos con fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado vuelvan a sus países de origen Elena Albalat — Consellera de Servicios Sociales

"Yo trabajo y trabajaré con proximidad, con rigor y con sensibilidad porque en esta conselleria tenemos muy claro una cosa: todo lo que hacemos tiene que tener un impacto real en la vida de la gente porque, por encima de todo, lo que importa, siempre, son las personas", ha subrayado. Así, ha recalcado que el bienestar social "no se construye desde un despacho ni desde una conselleria": "Se construye persona a persona, familia a familia y pueblo a pueblo. Juntos".

Desde el PSPV, Silvia Gómez ha señalado que Albalat "no es una mera espectadora de la destrucción del sistema de servicios sociales" sino "cómplice" al acabar con el Plan Convivir del Botànic y le ha cuestionado si "va a seguir haciendo caso y estar a las órdenes de Vox y convertir la política social de la Comunitat Valenciana en xenófoba y racista".

Alcalde de Jérica

"Es hora de que entiendan que los servicios sociales no son un gasto superficial, sino el cuarto pilar del Estado de Bienestar", ha recalcado Gómez, que le ha urgido a exigir al presidente Llorca a "tomar medidas" contra el alcalde popular de Jérica, imputado por supuesta agresión sexual a dos menores.

No es una mera espectadora de la destrucción del sistema de Servicios Sociales sino cómplice Silvia Gómez — Diputada del PSPV

Del mismo modo, la diputada de Compromís Nathalie Torres ha señalado a la nueva consellera que en su caso "no puede haber cien días de gracias" porque "no viene de su casa, ya viene de este Consell". "Igual la han premiado por falsificar la realidad con la tranquilidad que lo acaba de hacer, con una postal navideña", ha apuntado Torres, que ha recalcado que las plazas anunciadas son del Plan Convivint.

"Se esconde en una bandera para tapar una gestión pésima que en este caso también lleva su nombre" y le ha señalado que el expresidente Carlos Mazón y su antecesora Camarero "no son buenos ejemplos", urgiéndole a "arreglar el empastre que le han dejado". "A usted el comodín del Botánico no le vale", ha advertido la diputada, que le ha recordado las víctimas de la teleasistencia que "dejaron abandonadas" de la dana.

Compromís critica que el Consell a día de hoy tiene a chicos en los centros de menores y viviendo con humedad, frío y falta de mantenimiento

Humedad y frío

El diputado Francesc Roig le ha reprochado que "a día de hoy tiene a chicos en los centros de menores y viviendo con humedad, frío y falta de mantenimiento" y le ha preguntado "si piensa a hacer algo cuando la extrema derecha se plante delante de los centros de menores o los va a dejar acampar a sus anchas".

Por último, desde Vox Miriam Turiel ha recalcado que la política social "no puede ser un muro, tiene que ser un puente" y ha criticado que "mientras los valencianos se aprietan el cinturón, el Gobierno socialista sigue con su afán recaudatorio", y ha señalado que continúan con "la indignación con aquellos que ven que no les llega la ayuda social, que a otros sí llega".

Se esconde en una bandera para tapar una gestión pésima que en este caso también lleva su nombre Nathalie Torres — Diputada de Compromís

La consellera, en su turno de réplica, ha reiterado que está abierta al "diálogo", pero "también será exigente con la verdad y con las competencias reales" de cada administración. Ha negado ser "una destructora" del Plan Convivint, pero lo ha tildado de "fantasma", pues cree que se hizo "sin estructura ni presupuesto y engañando a los ayuntamientos".

El PSPV ha acusado al Consell de tener 61.000 expedientes encima de la mesa, cuatro veces más que cuando estaba el Botànic, "y no lo digo yo, lo dice el Síndic de Greuges", por lo que consideran que el PP esconde y maquilla los datos. La consellera, por contra, les culpa de haber cerrado nueve residencias en la pasada legislatura y de no construir ninguna.