Alicante cede un espacio de la Finca Benisaudet a la comisión de la hoguera San Nicolás de Bari

El Ayuntamiento de Alicante ha formalizado la cesión de un espacio de la Finca Benisaudet a la comisión de la hoguera San Nicolás de Bari-Benisaudet. El acuerdo se selló este miércoles en una de las salas de este centro polivalente, en presencia del alcalde Luis Barcala, quien firmó el convenio junto al presidente de la hoguera, José Antonio Ortega, y la concejala de Participación Ciudadana, Cristina García. Durante el acto, Barcala subrayó que "este acuerdo supone convertir en realidad una lógica reivindicación para que la hoguera cuente con un espacio de convivencia que pueda ser utilizado como sede social y para difundir el conjunto de las actividades que organiza".

La Finca Benisaudet, que fue hogar veraniego del escritor Gabriel Miró, ha sido completamente restaurada por el Ayuntamiento de Alicante. El edificio de tres plantas, tras la rehabilitación, cuenta con espacios diáfanos en todos sus niveles, aptos para la realización de diversas actividades. A finales de noviembre de 2023, el Ayuntamiento ya había cedido una parte del inmueble a la asociación de vecinos y a la comisión de fiestas de Benisaudet. En febrero de 2024, una nueva cesión llevó a la Mancomunidad de L’Alacantí a ocupar la segunda planta, a través de otro acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno. Ahora, la hoguera San Nicolás de Bari-Benisaudet se suma a las entidades beneficiadas con un espacio en esta finca.

Finca Benisaudet

El Ayuntamiento de Alicante es el propietario de la Finca Benisaudet, y en marzo de 2023, la Junta de Gobierno Local aprobó la asignación del inmueble a la Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Cristina García, para coordinar los servicios y actividades que se realicen en este espacio.

La cesión del local a la hoguera es provisional y se otorga en régimen de uso precario, lo que significa que no se otorgan derechos permanentes a la entidad. El acuerdo establece que el espacio podrá ser recuperado por el Ayuntamiento en cualquier momento, sin indemnización, si así lo decide la Junta de Gobierno Local. Asimismo, la hoguera no deberá pagar alquiler por el uso del local, siendo el Ayuntamiento quien asuma los gastos derivados del mismo. Además, la entidad podrá adaptar el espacio a sus necesidades, siempre con la autorización previa de los técnicos municipales. El Ayuntamiento se reserva el derecho de inspeccionar el inmueble para asegurarse de que se emplee conforme a los términos del acuerdo.