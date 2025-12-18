Alicante impulsa el Plan Especial de Tabarca para proteger más de cien viviendas

El Plan Especial de Tabarca, una demanda histórica de los vecinos de la isla que piden proteger su identidad y preservar sus construcciones tradicionales, echa a andar en Alicante. El vicealcalde, Manuel Villar, ha anunciado este jueves el inicio de la tramitación del documento, con el que se pretende poner en valor el patrimonio de la zona, limitando el crecimiento urbanístico. Ahora, la Generalitat Valenciana deberá dar el visto bueno al

La medida ha sido anunciada por el propio Villar en el pleno ordinario del mes de diciembre, el último del año. Según ha informado el ejecutivo local en un comunicado, se trata de un plan "muy contenido y respetuoso" con la defensa del valor cultural de la isla, ya que no plantea ningún nuevo crecimiento y se ciñe a la calificación de suelo urbano en el interior del recinto amurallado. El documento contempla 57 elementos a preservar por catálogo y establece, además, la protección de conjunto para más de un centenar de casas urbanas tradicionales. Del mismo modo, limita las demoliciones y nuevas plantas a las edificaciones contemporáneas.

Niveles de protección

En concreto, se proponen diferentes formas de protección, con el objetivo de compatibilizar las necesidades urbanísticas y la vida diaria en la isla con la conservación de sus características propias y de su patrimonio. Entre estas medidas se encuentran la definición y clasificación de las edificaciones en tipologías y en niveles de protección; la definición de las intervenciones permitidas en las edificaciones; y la introducción de nueva documentación para la solicitud de licencias.

El Plan Especial establece, por un lado, la ordenación estructural de la isla, que incluye la clasificación del suelo; la delimitación de los perímetros de afección y protección exigidos por la legislación sectorial; la delimitación de las zonas de ordenación estructural; la red primaria de dotaciones públicas; la delimitación y caracterización de la infraestructura verde; y la ordenación del suelo no urbanizable.

Por otro, se adentra en la ordenación pormenorizada de la isla, que incluye la definición y caracterización de la infraestructura verde urbana no establecida como ordenación estructural; la red secundaria de dotaciones públicas; la delimitación de subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de edificación que incluyen dimensiones, forma y volumen; la regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona; y la delimitación del aprovechamiento tipo, fijación de alineaciones y rasantes, y establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación.

En este sentido, se distinguen las siguientes tipologías de edificios: religiosos (las iglesias de San Pedro y San Pablo); singulares (la Casa del Gobernador); militares (la muralla, los baluartes, el revellín del Real Infante, la puerta de San Rafael, la de San Gabriel, de San Miguel, Falsabraga, el oso, las bóvedas, el polvorín y los cuerpos de Guardia); civiles (el faro, la escuela, la casa del cura, los aljibes, las plazas, la red viaria, la casa de Labranza y el cementerio; así como edificación urbana tradicional (casa tabarquina contemporánea y edificación contemporánea aislada).

Los tipos de intervenciones permitidos en cada nivel varían en función de si se trata de elementos catalogados con protección general o de conjunto. También según si las edificaciones son consideradas de origen tradicional o de construcción contemporánea. Únicamente en estas últimas pueden llevarse a cabo intervenciones de demolición y nueva planta.

¿Límite de visitas?

Entre las cuestiones que deben tenerse en cuenta una vez se apruebe definitivamente el plan, se encuentra el debate sobre la limitación de visitantes. Después de que, hasta ahora, el gobierno municipal se ha mostrado siempre reacio a ello, el ejecutivo de Barcala abrió la puerta el pasado mes de mayo. Eso sí, de llevarse a cabo no será durante dicha tramitación del plan, sino en un futuro documento que requerirá, necesariamente, de la participación de la Generalitat Valenciana.

Así lo confirmó en mayo el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, pocos meses después de afirmar en 2024 que "no está previsto con los datos actuales". El ejecutivo popular señaló entonces que "habrá que compatibilizar el conservar la isla con el evidente atractivo turístico y hacerlo compatible" y, aunque sostuvo que todavía no ha llegado el momento de tomar la decisión, reconoció que "el espacio es limitado" por lo que "evidentemente, habrá que valorarlo".