En casa por Navidad: James y Paola evitan el desahucio con sus tres hijos menores en Alicante

Un final feliz aunque no definitivo. James y Paola, padres de tres hijos menores de edad (12, 14 y 17 años), iban a ser expulsados este mismo jueves de la vivienda en la que residen desde hace dos años en régimen de subalquiler. La casa, ubicada en un bajo de la calle Topacio de Colonia Requena, uno de los barrios más vulnerables de Alicante, cuenta formalmente con un inquilino no es ninguno de sus moradores, sino un tercero que “nunca ha vivido en esta casa” y que es familiar de los afectados, aunque aseguran no guardar relación con él.

Así lo explican los padres de la familia, a quienes la secretaria judicial les ha concedido un plazo de 10 días para hacer trámites en el juzgado y, en caso de no encontrar un nuevo hogar, poder conseguir un abogado de oficio y defenderse en un nuevo proceso judicial. Ante la orden de desahucio convocada para este jueves, la familia no se ha podido defender formalmente, tal como ha considerado el juzgado.

La denuncia, explican los afectados y miembros del Sindicat de la Vivenda de la Zona Nord y del Sindicat de Barri de Carolines, que se ha encargado de asesorar legalmente a la familia, se dirigía contra la persona que figuraba como inquilina de la casa. Un ciudadano que, aseguran las mismas fuentes, "jamás residió en el inmueble" y "actuaba como intermediario entre la familia y la propiedad para los pagos del alquiler", de 600 euros al mes en un piso con apenas 40 metros cuadrados y que recibieron, aseguran, "sin apenas amueblar".

No nos gustan los líos, somos gente de bien que quiere trabajar y estar tranquila James y Paola — Vecinos de Colonia Requena amenazados por desahucio

El hecho de que en la denuncia no figuraran los moradores reales, pese a que están empadronados, les habría impedido acogerse a una defensa legal para hacer frente a este proceso, del que no se les había informado oficialmente y que se reiniciará si los vecinos se mantienen en la casa y si el propietario insiste en la denuncia.

Sin embargo, James y Paola están decididos a encontrar otro hogar. “No nos gustan los líos, somos gente de bien que quiere trabajar y estar tranquila”, asegura esta pareja de origen colombiano, que dicen contar (cada uno de ellos) con informe de vulnerabilidad y que sobreviven a través de los trabajos intermitentes del padre, que trabaja de albañil.

“No teníamos donde dormir”

La familia pretende cambiar de residencia y vivir en condiciones de estricta legalidad, pero a día de hoy no cuentan con ninguna alternativa. “Los pisos están carísimos, aquí mismo pagamos 600 euros, un precio muy por encima de las condiciones de la casa, y no hemos visto nada más barato”, afirman.

Miembros del Sindicat de la Vivenda de la Zona Nord despliegan una pancarta en el edificio de una casa que iba a ser desahuciada en Colonia Requena. / Alex Domínguez

Según explican, la ayuda que han solicitado a las administraciones “no ha tenido respuesta”, y agradecen al sindicato de vivienda la atención prestada. “Ellos han hecho posible que sigamos viviendo aquí”.

En la calle Topacio, frente a la entrada del portal donde se halla la vivienda, se han concentrado unas 15 personas, entre ellas el concejal y portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé. Entre las consignas se ha podido escuchar “tenemos derecho a agua luz y techo”, “si pago el alquiler no tengo para comer” o “la vivienda para quien la habita”, y no se han producido incidentes durante la concentración.

Vecinos de la zona han asegurado mantener “buen trato” con los afectados, a quienes definen como “gente trabajadora y pacífica”, y han celebrado el desenlace. “Al menos podrán vivir en una casa por Navidad”, decía un residente de la misma calle, presente en la concentración.