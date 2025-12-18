Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina. Los festivales navideños se celebran en todos los colegios, el espumillón llena las aulas y los niños están deseando poder disfrutar de sus días de descanso.

En la ciudad de Alicante el calendario escolar lo conocemos desde hace meses. Además de las vacaciones de Navidad, los niños alicantinos tampoco tendrán clase el 19 de marzo, día del Padre, que este año cae jueves. A pesar de la fecha, los niños no harán puente y el día 20 es un día lectivo y laborable.

Los siguientes días festivos llegan en Semana Santa. Este año las procesiones llegan antes que en 2025 y los niños tendrán vacaciones desde el 1 al 10 de abril. Este año el 1 y el 16 de abril (Santa Faz) son dos de los días marcados en el calendario como festivos locales en el calendario escolar de la ciudad de Alicante. Además, los niños suelen hacer puente por Santa Faz, así que lo habitual es que el viernes siguiente (este año, 17 de abril) no tengan clase.

La Santa Faz desde el cielo: así se vivió la misa más multitudinaria / INFORMACIÓN

En este caso, los padres tendrán que estar muy pendientes del calendario laboral para poder conciliar, ya que como festivos los trabajadores únicamente tienen marcados el 3 de abril, Viernes Santo y el 6 de abril, Lunes de Pascua. Tampoco será laborable el día de Santa Faz.

El siguiente y último festivo del año que tendrán los alumnos será el viernes, 1 de mayo, día del Trabajador. Finalmente, las clases concluirán el 18 de junio ya que al día siguiente comienzan las Hogueras de Alicante.

Sin clase en Navidad

Este año el calendario escolar de la ciudad de Alicante marca que las vacaciones de Navidad comenzarán el martes, 23 de diciembre. De este modo, los niños sí que tendrán que acudir a clase este lunes, 22 de diciembre, día de la lotería de Navidad.

Quizá muchos ya pensaban que el viernes era el último día lectivo, pero no, el lunes las aulas también estarán abiertas en Alicante.