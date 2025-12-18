Faltan medicamentos contra la gripe en las farmacias de Alicante

Las faltas comunicadas en las farmacias de medicamentos contra la gripe se han multiplicado por cuatro durante la primera quincena de diciembre. El medicamento antiviral de uso sistémico contra esta infección respiratoria principalmente afectado es Tamiflu, responsable de aproximadamente del 90 % de los casos en que las boticas han comunicado la escasez de este producto en concreto, a causa de la gripe A en la variante K, muy contagiosa.

Tamiflu contiene oseltamivir, que pertenece al grupo de los inhibidores de la neuraminidasa. Estos medicamentos actúan impidiendo la propagación del virus de la gripe dentro del organismo y se utilizan tanto para aliviar como para prevenir los síntomas de la infección por el virus gripal. Se utiliza en adultos, adolescentes, niños y lactantes (incluidos los bebés recién nacidos).

Cápsulas

Se da la circunstancia que el registro de medicamentos en falta de la Agencia de Medicamentos y Productos Farmacéuticos del Ministerio de Sanidad alerta de la falta de este fármaco en cápsulas duras, en desabastecimiento hasta abril de 2026. Por ello, se han autorizado unidades por comercialización excepcional etiquetadas en un idioma diferente al castellano para hospitales, y en castellano para distribución a entidades de distribución.

A nivel nacional, la situación es similar y las faltas se han multiplicado por ocho. Y se sitúa como el grupo más afectado, por encima de antibacterianos, antidepresivos y antitrombóticos, según explican desde Luda Partners, una plataforma digital de búsqueda de medicamentos a la que recurren los boticarios para buscar lo que les falta en otras oficinas comunitarias de farmacia.

Falta de previsión

Precisamente, y ante el aumento de casos de gripe, la Asociación Española de Consumidores lamenta la falta de previsión ante el colapso sanitario por la gripe y pide medidas de cara a evitar que en Navidad la situación sea dramática. El colectivo solicita vacunación a la población y a las autoridades contratación de personal sanitario para las Navidades con el fin de evitar situaciones de desatención.

"La gripe cada año ocasiona problemas en la atención tanto en los centros de salud como en las urgencias hospitalarias pero al haberse adelantado el inicio de temporada de gripe casi un mes se está produciendo un colapso sanitario en determinados puntos y la situación puede empeorar en las próximas semanas en tanto que se prevé que el pico más alto pueda coincidir con la Navidad", señalan desde la entidad.

Arranca la vacunación sin cita contra la gripe en los centros de salud del departamento de Sant Joan d'Alacant / Alex Domínguez

A la vez, piden a las Administraciones Públicas con competencia en materia de salud que realicen contrataciones de personal de cara a cubrir las vacaciones de los sanitarios. "De no hacerse, la situación de colapso que hay en la actualidad podría derivar en un caos sanitario con una total desatención".

Causas

Miguel Ángel Ruiz, representante de los consumidores, apunta a varios factores como causa. "Por un lado, la falta de previsión a la hora de adelantar el calendario de vacunación y la lentitud en hacerlo sin que se haya inmunizado a toda la población con riesgo. Por otro lado, la falta de agilidad a la hora de establecer recomendaciones sanitarias al respecto y sólo difundirlas cuando ya hay un contagio importante en la población. También influye la carencia de profesionales sanitarios con citas dilatadas en el tiempo en los centros de salud".