La IA contestará al 100 % de las llamadas de los pacientes para no perder ni una cita

El 55 % de las veces que un ciudadano llama al centro de salud para solicitar atención o una cita no le contestan al teléfono, uno de los grandes problemas de Atención Primaria. Así lo ha reconocido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su comparecencia de este jueves en las Cortes Valencianas para dar cuenta de las iniciativas previstas de cara a los dos años próximos años de legislatura bajo el gobierno del nuevo presidente Juanfran Pérez Llorca.

Gómez ha dado a conocer sus líneas de trabajo y la oposición, a través del PSOE y Compromís, le ha afeado las listas de espera, el incremento de 56 millones en un año en derivaciones a la privada y los 107 millones pagados de más a Ribera Salud, además de que se mantenga la concesión a esta empresa de la gestión del Hospital del Vinalopó, reclamando de nuevo su reversión.

Con el objetivo de solucionar el caos con las citas médicas en el primer nivel asistencial, la Conselleria de Sanidad utilizará la inteligencia artificial para implantar un sistema cognitivo virtual que dé citas. "Este sistema contestará en el 100 % de las llamadas y saldrás de ahí con la cita", ha asegurado Gómez. Este proyecto se sacará a concurso a principios de 2026 después de probarse con buenos resultados en los centros de salud de Ciudad Jardín en Alicante y Columbres en Castellón.

Además de la digitalización de las citas, antes de que acabe el primer trimestre del nuevo año se licitará el concurso para digitalizar la escritura de la historia clínica para acabar con la deshumanización en las consultas, de lo que se quejan muchos pacientes, cansados de que el médico escriba continuamente sin mirarles siquiera. En este caso, será una IA que grabará al enfermo mientras el ordenador irá escribiendo la historia clínica.

Urgencias 24 horas

Gómez también ha confirmado que en 2026 se abrirán los primeros puntos de atención de urgencias 24 horas en poblaciones de más de 50.000 habitantes, dotados con radiología y capacidad de hacer analíticas. El objetivo es evitar que pacientes acudan a los centros de salud sin cita y reducir presión hospitalaria, y estarán especializados en la atención urgente para patologías de complejidad media y baja complejidad. Funcionarán de forma continuada las 24 horas todos los días del año.

El titular de Sanidad, por otro lado, ha reivindicado que los quirófanos de los hospitales de la Comunidad están operando al 75 % de su rendimiento quirúrgico frente al 73 % de la era del Botànic.

El conseller de Sanidad, durante su comparecencia en las Cortes Valencianas / José Cuéllas/Europa Press

Durante su intervención, ha presumido de su gestión salud mental, con una inversión de 724 millones y la creación de 630 puestos de trabajo, la licitación de 36 hospitales de día para jóvenes y adultos con 500p plazas; el desarrollo de la estrategia digital en la sanidad pública con la historia clínica electrónica, el anillo digital o la gestión de turnos; la apuesta por Atención Primaria con la creación de una dirección general y el nuevo decreto que está pendiente para su publicación del último trámite del Consell Jurídic Consultiu, un decreto "pionero en España y basado en el principio básico de jerarquizacion y la gestión compartida de las competencias"; y la resolución de las ofertas públicas de empleo desde 2017, que han dado estabilidad laboral a más de 50.000 personas.

También ha confirmado que su departamento está inmerso en el diseño del plan funcional y los pliegos técnicos para adquirir y poner en marcha una instalación completa de ciclotrón y radiofarmacia, y que trabaja en el Centro de Protonterapia de la Comunitat Valenciana, una infraestructura pública clave para el tratamiento oncológico de alta precisión, especialmente en pacientes pediátricos o con tumores complejos.

Colaboración público-privada

Gómez ha defendido la colaboración público-privada en el sistema sanitario siempre bajo criterios de "eficacia y eficiencia" y con todos los controles, y que en caso de "no ser suficiente (con la pública), recurrir sin ambages a la privada". Aunque también ha asegurado que desde la Generalitat no van "a consentir que ninguna empresa se lleve un duro de los valencianos".

Desde la oposición, PSPV y Compromís le han acusado de hacer de la sanidad un negocio por apostar por la privatización de servicios y por mejorar las condiciones de las empresas privadas, mientras empeoran las condiciones de los profesionales sanitarios de la pública y generan "colapso" en la sanidad.

Gómez ha dicho que no evitará el debate sobre las concesiones sanitarias y ha defendido que la labor de un conseller de Sanidad es "intentar hacer eficaz y eficiente el sistema sanitario", y si con sus recursos no tiene suficiente, "recurrir sin ambages a la sanidad privada".

El diputado socialista Rafa Simó ha denunciado que en lo que llevamos de año el Consell ha hecho "tres modificaciones de crédito pasando de 22 millones destinados para operaciones en la privada a 56 millones", un 154 % más, en lo que va de año y le ha acusado de "pasar de externalizar departamentos a externalizar servicios".

Listas de espera En respuesta a las críticas de la oposición por las listas de espera, el conseller ha recordado que bajo su gestión los pacientes con prioridad 1 se han reducido en 2.000 personas, según los datos oficiales de junio de 2024, aunque ha eludido decir que los pacientes con más de 180 días en las listas de espera quirúrgicas han crecido un 42 % en el mismo periodo.

Mamografías

Asimismo, ha exigido a Gómez que garantice que las lecturas de pruebas diagnósticas -como las mamografías- "que están derivando a la privada las lean profesionales con la formación que se requiere en la pública" y ha alertado de los riesgos de que sean profesionales no cualificados quienes estén realizando este trabajo.

Carles Esteve, de Compromís, ha acusado al conseller de condenar a la sanidad valenciana "al colapso" por aplicar una gestión que, a su juicio, "no funciona", por hacer "experimentos con la sanidad y la salud" de los valencianos y por estar beneficiando a empresas privadas, como "el regalo de 107 millones que acaba de hacerle" a la concesionaria del hospital del Vinalopó.

En su réplica, Gómez ha lamentado "la crítica fácil de quienes estuvieron ocho años gobernando" y no parece que "detectaran o advirtieran" ninguna irregularidad en este departamento de Salud, que según ha destacado, es "el que acumula menor demora en la lista de espera quirúrgica con una media de 35 días".

No se regala nada

"No actuamos por prejuicios ideológicos sino entendiendo lo mejor para la sanidad", ha manifestado, y ha negado que se regale nada a ninguna empresa, ya que "el aumento de la cápita viene determinado por parámetros objetivos, como es el gasto sanitario, tanto en la Comunidad Valenciana como el consolidado del Gobierno".

Durante su intervención, Gómez también ha anunciado que ha presentado una solicitud de comparecencia a petición propia en la comisión de Sanidad de las Cortes para explicar con detalle todas las iniciativas y modificaciones realizadas en el programa de cribado de cáncer de mama y dar cuenta de los resultados obtenidos.

"Quiero zanjar la polémica que, de forma interesada e irresponsable, algunos han querido trasladar cuando nuestro único objetivo ha sido resolver el desgobierno que ellos dejaron en el programa de cribados", ha criticado.

Desde Vox, Ana Vega ha apoyado la huelga de los médicos "tras décadas de maltrato", "ninguneo" y "abuso de su vocación", y ha pedido al conseller para los meses que quedan de legislatura "sentido común, vocación de servicio público y mejora de las condiciones de los trabajadores".

Durante el debate, el conseller ha dicho a Esteve, quien iba con mascarilla, que podría ir al centro de salud donde se le atendería o si no "váyase a la Quirón), lo que ha provocado las críticas del diputado, a las que Gómez ha respondido lamentando la interpretación mal hecha de un comentario "en tono jocoso".