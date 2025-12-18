Más inversión, más ayuda: así será el nuevo sistema de subvenciones de las Hogueras en 2026

El Ayuntamiento de Alicante implantará a partir de 2026 un nuevo modelo de subvención para las Hogueras que modifica el sistema vigente hasta ahora. La propuesta, consensuada con las comisiones, la presentó la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en una asamblea extraordinaria de la Federació de Fogueres por el que se abandona el esquema de ayudas cerradas por categorías y apuesta por un reparto proporcional en función de la inversión real de cada monumento, con el objetivo de ajustar la financiación al esfuerzo económico de cada comisión.

El cambio afecta tanto a las hogueras adultas como a las infantiles y a las portaladas de barracas, e introduce también un sistema de pago anticipado de la subvención que permitirá a las comisiones disponer de liquidez antes de la celebración de las Fiestas. El nuevo modelo se aplicará en el ejercicio 2026 y se podrá solicitar una vez estén aprobados los presupuestos municipales que el equipo de gobierno del PP confía en tener en marcha antes de final de año.

Un sistema basado en porcentajes y no en categorías

La principal novedad del modelo es que la subvención dejará de estar vinculada a una cantidad fija por categoría para pasar a calcularse como un porcentaje del presupuesto del monumento. En términos generales, la ayuda cubrirá alrededor del 25 % y el 30 % del contrato presentado por cada comisión, aunque el porcentaje final dependerá del volumen total de contratos y del reparto del presupuesto municipal disponible.

No será una cantidad fija por categoría, sino una bolsa de dinero que se reparte a porcentaje una vez cubiertos los mínimos Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

Esto implica que dos hogueras de la misma categoría podrán recibir importes distintos si la inversión que realizan en su monumento no es la misma. El Ayuntamiento repartirá la bolsa global de subvenciones en función de los contratos justificados, una vez garantizados los mínimos establecidos. En el caso de las comisiones de categoría Especial, el nuevo sistema puede suponer incrementos de hasta 9.000 euros respecto a lo que se percibía con el modelo anterior.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explicó que el objetivo es dotar de más relevancia al monumento. "No será una cantidad fija por categoría, sino una bolsa de dinero que se reparte a porcentaje una vez cubiertos los mínimos", apuntó Cutanda.

Anticipo del 75 % y plazos

Otra de las novedades relevantes es la posibilidad de recibir un anticipo del 75 % de la subvención antes de las Fiestas. Para ello, las comisiones deberán cumplir dos requisitos: presentar un documento acreditando que no disponen de recursos suficientes para afrontar el gasto del monumento y justificar al menos el 20 % del contrato mediante facturas ya pagadas al artista, incluyendo el transporte.

El 25 % restante se abonará una vez se justifique el 100 % del contrato. Si una parte del contrato no llega a pagarse, por ejemplo, si el artista no planta el monumento y no se realiza el último abono, la subvención se reducirá en el mismo porcentaje que no se haya justificado.

El periodo subvencionable comprenderá desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, y el plazo final para presentar las últimas facturas será el 31 de julio de 2026. El Ayuntamiento ha advertido de que las comisiones que justifiquen antes sus gastos cobrarán antes la parte pendiente de la subvención. Si el presupuesto municipal se aprueba antes de final de año, la previsión es que la convocatoria se abra en febrero, aunque los plazos definitivos dependerán de posibles alegaciones.

Límite máximo para Especial y mínimo para Sexta

El nuevo sistema establece, no obstante, un tope máximo de subvención para las hogueras de categoría Especial. Ese límite coincide con el presupuesto que el propio Ayuntamiento destina a la Hoguera Oficial: 118.500 euros para el monumento adulto y 25.000 euros para el infantil. De este modo, aunque una comisión invierta por encima de esas cifras, la subvención no podrá superar esos importes.

Pese al cambio de modelo, el Ayuntamiento ha decidido mantener los mínimos de inversión y subvención ya existentes. En el caso de las hogueras adultas, la inversión mínima exigida será de 4.000 euros en Sexta mientras que para las hogueras infantiles se fija en 500 euros y para las portaladas de barracas en 900 euros.

Además, la Séptima categoría se mantendrá un último año, con una subvención mínima de 2.352 euros. A partir de ahí, el reparto será proporcional al contrato presentado. "Los mínimos no se van a tocar", subrayó Cutanda.

Me llevo un gran regalo de Navidad. Pero no se queda aquí, el año que viene seguiremos pidiendo más, porque somos las fiestas oficiales de la ciudad David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Desde la Federación de Fogueres, su presidente, David Olivares, reconoció que el calendario ha sido exigente, pero valoró positivamente el resultado. "Había que hacerlo así para agilizar la firma de contratos y con esto me llevo un gran regalo de Navidad. Pero no se queda aquí, el año que viene seguiremos pidiendo más, porque somos las fiestas oficiales de la ciudad", destacó Olivares.

Qué gastos entran en la subvención

El nuevo sistema delimita con mayor precisión los gastos subvencionables. Se financiarán los costes de diseño, construcción, transporte y plantà del monumento, incluyendo también las grúas y otros elementos necesarios para la puesta en valor del arte efímero.

Las comisiones deberán presentar la totalidad del contrato firmado con el artista, incorporando el transporte si está incluido en el mismo. Si el transporte se contrata de forma independiente, también podrá justificarse mediante un contrato separado.

En el caso de hogueras o portaladas realizadas directamente por las entidades festeras, será obligatorio aportar presupuestos y facturas de materiales, transporte y gastos de plantà. La normativa de subvenciones impide que la ayuda pública supere el 95 % del coste total del proyecto, por lo que la inversión mínima deberá estar correctamente acreditada.