Lola Índigo, Minecraft o Gabby's Dollhouse: los juguetes más buscados de la Navidad 2025

La Navidad de 2025 llega cargada de juguetes que son mucho más que simples regalos. Con la influencia de las películas, series y videojuegos dominando el mercado, este año las compras han comenzado más temprano de lo habitual y las estanterías de muchas tiendas ya se han vaciado de algunos de los artículos más demandados. Desde la muñeca de Lola Índigo hasta los sets de Lego de Minecraft, pasando por la casa de Gabby’s Dollhouse, la tendencia este año refleja un cambio en lo que buscan los más pequeños con productos ligados más que nunca a sus personajes favoritos.

Las muñecas tematizadas han vuelto con fuerza, pero no de la manera tradicional. Este año, la estrella indiscutible ha sido la Bratz de Lola Índigo. A diferencia de otros lanzamientos de muñecas, la de Lola Índigo se presenta como una edición limitada que ha atraído tanto a jóvenes coleccionistas como a fans de la cantante. "Lo que más se está vendiendo este año son las muñecas Bratz, sobre todo la de Lola Índigo, que en seguida se agota. Son pocas, de coleccionista, como la de Karol G que salió el año pasado y se agotan en poco tiempo", comenta Felipe Cuerva, trabajador en una juguetería de Alicante.

Los juguetes que siguen dominando

A la par que las muñecas de colección, los juguetes de acción siguen teniendo un protagonismo esencial en las compras navideñas. En este segmento, los productos basados en las últimas películas y series continúan siendo los más buscados. Los dinosaurios de Jurassic World, en particular, han sido un éxito gracias al estreno de la última película de la saga. Además de los dinosaurios, la tendencia en juguetes de acción ha incluido productos de franquicias como Cómo entrenar a tu dragón o Stranger Things, que siguen siendo éxitos de ventas tanto en figuras como en peluches.

Rocío Ayala, clienta de una juguetería, también resalta la importancia de las películas en las decisiones de sus compras de estas navidades. "Estamos buscando un poco para toda la familia. Lo que más nos han pedido las niñas este año son los juguetes de Gabby’s Dollhouse. Ha sido un éxito, está casi todo está agotado, lo poco que llega se lo llevan rápidamente", afirma Ayala.

Aún así, los más pequeños se inclinan por los productos educativos y los que les permiten imitar el mundo adulto. Los juguetes de madera, como las casas con formas encajables, se encuentran entre lo mas pedido. "Hemos cogido un juguete para mi nieto que tiene un año y cuatro meses. Son juguetes de madera, educativos, y es una pequeña casa con formas. Me parece que son de buena calidad y a un precio razonable", explica Anette Canora.

Lego y Minecraft: la combinación más buscada

Si hay un producto que nunca falla durante las Navidades, ese es el Lego. Este año, los sets de Lego de Minecraft se han colado entre los más buscados, una tendencia que ha venido acompañada de la popularidad creciente del videojuego. "Lo que más se está buscando este año en Lego es Minecraft, y también Star Wars. Es un regalo que siempre gusta y nunca pasa de moda", comenta Felipe Cuerva.

Obdulia Sánchez, otra clienta en la tienda, confirma que Lego sigue siendo un regalo infalible. "Vinimos a por Lego de Star Wars pero para mi marido, porque le encanta. Además, a mi nieto le encantan los temas de galaxias, así que también compramos un proyector de esas temáticas", explica Sánchez.

Aunque si por algo ha destacado este año es porque los consumidores han optado por adelantarse a las compras navideñas, y noviembre se ha convertido en un mes especialmente activo. La gente se ha anticipado a las compras para evitar las aglomeraciones, pero como siempre, diciembre sigue siendo un mes frenético. Los juguetes como Lego, los productos de Gabby’s Dollhouse, y las muñecas de Bratz siguen agotándose a medida que las fechas se acercan. "Hemos tenido un noviembre muy activo, las compras han llegado más temprano este año, pero diciembre sigue siendo una locura", explica Felipe Cuerva.