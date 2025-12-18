Chalets, pisos con vistas al mar en Torrevieja o en pleno centro de Alicante, estas son las casas que podrás comprar con el Gordo de la lotería de Navidad

¿Seremos millonarios el próximo lunes? Muchos lo esperan y otros ni se imaginan que la lotería de Navidad puede llegar a cambiarles la vida. La “lluvia de millones” puede tocar en cualquier parte de nuestro país en un día mágico en el que las imágenes de la alegría inundan todos los rincones.

Los más afortunados serán agraciados con el Gordo. Un premio que deja 4.000.000 euros a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo. Le siguen el segundo premio, con 1.250.000 euros a la serie y 125.000 euros por décimo, y el tercero (500.000 euros a la serie y 50.000 por décimo. Los cuartos son 200.000 euros a la serie y 20.000 por décimo y los quintos 60.000 euros a la serie (6.000 por décimo), además de la pedrea, reintegros y aproximaciones.

Y la pregunta del millón (literal) es ¿cuánto se queda Hacienda si te toca el Gordo? La Agencia Tributaria recuerda que están exentos los primeros 40.000 euros por décimo y que el exceso tributa con una retención del 20 %. Así que, si ganas 400.000 euros, Hacienda retiene 72.000 (el 20 % de 360.000 euros) y tú recibes 328.000 euros netos en el banco.

Casas para comprar en Alicante si te toca el Gordo

Con esta imponente cantidad pueden adquirir algunas de las mejores casas que se venden en la provincia. En el portal inmobiliario Idealista están a la venta varios chalets y casas por 328.000 euros para que vivas en un sitio de lujo. Así por esta cantidad podrás comprar un piso en La Vila Joiosa en una urbanización con piscina, de 100 metros cuadrados, tres habitaciones y una gran terraza para hacer vida al aire libre.

Por el mismo precio también puedes comprarte un chalet adosado en Torrevieja, muy luminoso y con una imponente entrada y una terraza en la última planta. Si eres un amante del mar, en este mismo municipio hay un piso a la venta con el que directamente podrás ver el mar y tiene 100 metros cuadrados.

Si eres más de vivir en un sitio céntrico, puedes hacerte con un piso en la zona de Diputación en Alicante. 96 metros cuadrados útiles distribuidos en tres habitaciones, dos baños y totalmente reformado.

Si tu ciudad elegida es Orihuela, tienes un chalet adosado en La Zenia con tres dormitorios y ubicado a pocos metros de la playa perfecto para comprar con el Gordo de la lotería de Navidad.