"Naixer en Nadal" brilla en la plaza de la Montañeta de Alicante

Alicante vuelve a mirar al fuego en pleno mes de diciembre desde una perspectiva diferente gracias a "Naixer en Nadal", la hoguera de Fogueres en Nadal que ya luce en la plaza de la Montañeta como símbolo de vida, aprendizaje y futuro. La Plantà del monumento tuvo lugar este jueves en un acto con el que se suma un nuevo capítulo a meses de trabajo intenso por parte del alumnado del curso municipal "Aprendiz de artista constructor de Hogueras", que tendrá su broche de oro con la Cremà del monumento este domingo 21 de diciembre a las 21 horas.

Las Belleas del Foc 2025, Adriana Vico y Valentina Tárraga, junto a sus damas de honor, participaron en la plantà al tombe del monumento junto al alumnado y miembros de la Federació de Fogueres, compartiendo un momento muy esperado. Para los estudiantes, levantar la hoguera siguiendo esta técnica supone ver materializado un proyecto que ya sienten como propio y que han querido dedicar a toda la ciudadanía alicantina. Además, el acto contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, la concejala de Empleo y Promoción Económica, Mari Carmen de España, el presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, el maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras, Joaquín Rubio, así como las reinas de la Fafba y otros representantes del ámbito festero.

Formación, creatividad y oficio

"Naixer en Nadal" se aleja de las temáticas habituales de los monumentos de Fogueres en Nadal para poner el foco en la labor de la investigación científica que hace posible que muchas familias puedan formarse a través de la reproducción asistida. Un mensaje de vida y esperanza que conecta con el espíritu navideño y con el significado profundo del nacimiento, ofreciendo una lectura sensible y actual del arte efímero.

El monumento, que alcanza los siete metros de altura, es el resultado de un proceso formativo de 450 horas impulsado por la Agencia de Desarrollo Local de Alicante. Lo que comenzó como un curso se ha transformado en una experiencia real de inmersión en el mundo profesional de las Hogueras, donde el alumnado ha podido aplicar técnicas, creatividad y trabajo en equipo en un entorno público.

Reconocimiento al esfuerzo del alumnado

Antes de la plantà, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, entregó diplomas acreditativos a los estudiantes que han realizado este monumento. Olivares destacó que plantar una hoguera en diciembre "es una experiencia diferente" y subrayó la importancia de vivir todo el proceso, desde la plantà hasta la cremà, como una formación completa que ayuda a crear futuros artistas de fogueres y barraquers.

La concejala de Promoción Económica Mari Carmen de España puso en valor el orgullo que supone este programa formativo y resaltó que "no hay mayor regalo que ver su hoguera plantada en el centro de Alicante para que todos los ciudadanos puedan disfrutarla". Por su parte, la concejala de Fiestas Cristina Cutanda agradeció el esfuerzo del alumnado y del Gremio, destacando que el monumento "hace una alusión a la vida, tan importante en Navidad".