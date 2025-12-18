SORTEO DE NAVIDAD
Un número que ganó dos veces el Gordo se vende en esta administración de lotería de la provincia de Alicante: ¿no hay dos sin tres?
Solo ha habido dos casos en la historia de la lotería de Navidad en los que el primer premio ha repetido combinación
Tres de esas ocasiones fueron bajo el imperio de la mítica peseta y la que fue ya con el euro dejó 54 millones en Onil, Benidorm y Alicante
Si hay un décimo que despierta el runrún de la superstición navideña, ese es el 20297. No por "tener más papeletas" (no las tiene), sino porque es uno de los dos únicos números que han conseguido una rareza estadística: salir dos veces como El Gordo a lo largo de toda la historia del Sorteo de Navidad.
Un Gordo con déjà vu: 1903 y 2006
El 20297 fue primer premio en 1903 y volvió a serlo algo más de un siglo después, concretamente en 2006, cuando dejó 54 millones de euros en Onil, Benidorm, Alicante y Valencia.
El otro número que ha repetido esa hazaña es el 15640 (1956 y 1978).
El primero de esos dos números doblemente afortunados este año puede comprarse en la provincia de Alicante.
Dónde comprar el 20297 en Alicante
Según el listado de administraciones que lo ofrecen para la Lotería de Navidad 2025, el 20297 aparece a la venta en la administración nº 8 de Benidorm, situada en la Vía Emilio Ortuño 15 y cuyo nombre comercial es "La Mítica Peseta".
Si te quisieras hacer con el otro número con el honor de haber repetido primer premio en el sorteo de Navidad, deberías desplazarte a Madrid o Sevilla, ya que no está a la venta online en ninguno de esos puntos de venta.
"¿No hay dos sin tres?"…
El refrán viene como anillo al dedo para este artículo, pero conviene ponerle el cinturón de seguridad: en la Lotería todos los números tienen la misma probabilidad. Que el 20297 haya salido dos veces no significa que esté "más cerca" de salir otra. Aun así, la historia tiene ese punto de guiño que hace que muchos lo busquen "por si acaso suena la flauta otra vez".
Cómo comprobar disponibilidad (porque vuela)
La disponibilidad puede cambiar por existencias y series. La vía más fiable para localizar un número es el buscador oficial “Buscar décimo” de Loterías, donde se puede ver el punto de venta y contactar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Un alicantino de toda la vida
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia
- El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
- Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa
- Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante
- Educación anula licencias de Microsoft en decenas de institutos de Alicante y desata el caos