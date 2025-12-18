Familias limpian los alrededores de un colegio de Alicante ante la falta de higiene y seguridad

Familias de alumnos del colegio Azorín de Alicante han organizado una batida de limpieza para eliminar la basura de los alrededores del centro educativo. Cansados de que sus hijos jueguen en el parque rodeados de excrementos de perros, colillas, papeles, envases, cristales, e incluso ratas muertas, así como veneno para los roedores, padres y madres de escolares de Infantil han decidido tomar cartas en el asunto.

Uno de los padres que ha participado en la batida de limpieza alrededor del colegio / Pilar Cortés

Los progenitores de estos niños no solo han tachado de "desagradable" la situación, sino que han advertido del riesgo para la seguridad y la salud de sus pequeños. Con ello, este grupo de padres se arremangaron este jueves por la tarde y se enfundaron unos guantes con los que recogieron todo tipo de desperdicios entre una inmensidad de hojas secas extendidas por el suelo.

Madres del colegio Azorín con parte de la basura recogida / Pilar Cortés

Con esta medida, las familias han querido reivindicar un entorno limpio y seguro para los niños, dar ejemplo y enseñarles a cuidar su barrio, pero tambien quisieron mostrar al Ayuntamiento que necesitan más limpieza en la zona.

"Tenemos zonas que dan grima verlas, hay una farola con una placa abierta llena de cables al aire, que no se arregla desde hace meses, y acabamos de recoger una botella de cristal hecha pedazos y nuestros hijos juegan por ahí", lamentó uno de los padres implicados en la iniciativa.

Madres de alumnos del colegio Azorín recogiendo basura de los alrededores del centro / Pilar Cortés

Caída de la cornisa

Además de lidiar con este problema, las familias de los alumnos del colegio Azorín se enfrentan desde esta semana a otra preocupación debido a la caída de fragmentos de una cornisa al suelo tras las fuertes lluvias.

Aunque el perímetro de la fachada del edificio afectado está vallado para prevenir riesgos, la Ampa del centro urge al Ayuntamiento una intervención para evitar que se desprendan más cascotes que puedan ocasionar daños a los escolares.