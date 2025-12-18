El pleno de Alicante, en directo | Última sesión del año a la espera del presupuesto

[Esta noticia se actualiza en directo]

Pese a tratarse del último pleno del año, las miradas en el Ayuntamiento de Alicante apuntan este jueves hacia la Comisión de Hacienda de mañana, en la que se prevé la confirmación de un nuevo pacto entre el PP y Vox para la aprobación del presupuesto de 2026. Mientras, la Corporación celebra una sesión con escaso peso político, que se prevé breve, y con iniciativas sobre la regulación de los pisos turísticos, vivienda o migración, entre otros asuntos.

La cita ha comenzado con tres minutos de silencio, en memoria de las mujeres asesinadas en el último mes por sus parejas o exparejas: 47 víctimas de violencia de género en lo que va de año. Tras ello, se ha debatido sobre la modificación del Plan General impulsada por el gobierno del PP con la intención de controlar la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad.

El punto en cuestión, el sometimiento a información pública de la normativa durante un plazo de 45 días, ha sido defendido por el vicealcalde (y concejal de Urbanismo en ausencia de la titular Rocío Gómez) Manuel Villar. El popular ha pedido la colaboración de la oposición, ya que el trámite no supone la aprobación definitiva de la norma, sino su publicación para la apertura del necesario periodo de alegaciones.

Desde EU-Podemos, Manolo Copé ha avanzado que no "bloqueará" la aprobación pero ha advertido de que la propuesta del PP "no va a servir para nada si no hay inspección ni sanciones", al mismo tiempo que ha advertido de que en "zonas saturadas como Carolinas Bajas" la modificación del PGOU aún permite la apertura de nuevos alojamientos. Rafa Mas, de Compromís, ha asegurado que el alcalde "no tiene ni idea de cuántas viviendas turísticas hay en Alicante" porque Barcala "es un vago".