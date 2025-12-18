La salida forzada del Ayuntamiento de Alicante del Palas obliga a aplazar la atención ciudadana de la calle Cervantes hasta después de Navidad

El Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) que ofrece el Ayuntamiento de Alicante se verá interrumpido en la oficina de la calle Cervantes. Las instalaciones ubicadas en el antiguo Hotel Palas, que se desplazarán al Centro 14 después de que la Cámara de Comercio, propietaria del inmueble, haya decidido no renovar el alquiler que se mantenía desde 2014, cerrarán este viernes para que se lleve a cabo el traslado de las dependencias.

Este hecho provocará afectaciones en parte del servicio. En concreto, según informan desde el Ayuntamiento, las instalaciones de la calle Cervantes cerrarán este viernes y las citas previstas para ese mismo día, 19 de diciembre, se aplazan al viernes 9 de enero. Dos días antes, el miércoles 7, se volverá a prestar el servicio presencial en las nuevas ubicaciones.

Mientras tanto, según afirman desde el Ayuntamiento, las otras dos oficinas de atención ciudadana continuarán operativas: tanto la de Gastón Castelló, ubicada en la calle Pino Santo, en la Zona Norte; como la de Séneca, en el número 17 de la céntrica calle Portugal. También aseguran que el servicio se mantendrá en los bajos del Ayuntamiento de Alicante y en las juntas de distrito, y que continuará funcionando la atención telefónica en el 010, que permite realizar, de manera gratuita, consultas, resolver dudas y que los ciudadanos sean atendidos de manera no presencial entre las 9 y las 17 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 los viernes, según la web del Ayuntamiento.

Desde el Consistorio también indican que los ciudadanos que tenían cita en la oficina de la calle Cervantes y que se han visto afectados por el traslado han sido “notificados por e-mail”, y que el teléfono 010 sigue activo en caso de posibles dudas.

Traslado

El traslado de oficinas se empezó a llevar a cabo este miércoles a cargo de la empresa responsable, que cargó cajas de las oficinas en camiones para trasladarlas al Centro 14, situado en la calle Labradores, en el Casco Antiguo. El desplazamiento se prolongará más allá del 31 de diciembre, que es cuando caduca el contrato de alquiler entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, propietaria del inmueble.

La decisión de expulsar las dependencias municipales de estas instalaciones se produjo en el contexto del conflicto que mantienen la máxima institución municipal y la entidad cameral por las obras irregulares en la nueva sede de la Cámara, situada en el edificio Panoramis, en el puerto de Alicante. El desplazamiento de los servicios se está llevando a cabo por departamentos, ya que el antiguo Palas ha albergado hasta ahora varias concejalías.

El primero ha sido el de Recursos Humanos, donde algunos de los técnicos responsables de las nóminas municipales ya han sido ubicados en sus nuevos despachos esta misma semana. Tras ellos llega el turno del resto de concejalías, finalizando el operativo con el personal de Turismo y el del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía.

Desde este último servicio se pidió a la empresa responsable que la mudanza tuviera lugar a finales de año y que coincidiera, en la medida de lo posible, con sus vacaciones, que se alargan entre el 22 de diciembre y el 2 de enero. Sin embargo, según supo el miércoles INFORMACIÓN, se advirtió que las pertenencias serían recogidas y trasladadas a sus nuevos puestos entre el 2 y el 16 de enero.

Sin embargo, según el contrato urgente firmado con la empresa Castilla-León International Movers, el plazo de ejecución del traslado es de tres meses, por lo que podría ejecutarse hasta la primera semana de marzo. El servicio que hasta ahora se prestaba en la calle Cervantes, según el Ayuntamiento, se restablecerá dos meses antes, a partir del 7 de enero, y retomará dos días más tarde las citas previstas para el 19 de diciembre, haciendo lo propio en los días posteriores con las citas afectadas del 20 de diciembre en adelante.