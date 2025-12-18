Menos sanciones por incumplir la ordenanza de limpieza en la segunda mitad de 2025

Las sanciones impuestas por infracciones relacionadas con la limpieza en Alicante experimentan una disminución del 40 % entre junio y noviembre de 2025. Entre enero y junio, se impusieron un total de 511 multas por el incumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza, según los datos oficiales. Sin embargo, entre junio y noviembre, esta cifra disminuyó hasta las 304 sanciones, lo que representa una reducción del 40 %. Estas últimas son las cifras que ofreció este jueves el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, durante su intervención en el pleno ordinario de diciembre, momento en el que dio cuenta de las infracciones que han interpuesto en la ciudad entre los meses de junio y noviembre.

De hecho, de las 304 sanciones impuestas en el segundo semestre del año, más de la mitad, 167 multas - el 54,9 %- fueron por el incumplimiento de los horarios establecidos para el depósito de la basura. Esta sigue siendo, con diferencia, la infracción más común en la ciudad. La normativa municipal establece horarios específicos para el depósito de residuos, y esta infracción continúa siendo un foco central en la actuación sancionadora de la Policía Local. En comparación, entre enero y junio de 2025, un 61,5 % de las sanciones -314 de 511- también se correspondieron con esta misma infracción, lo que deja claro que, aunque el número de sanciones ha disminuido, el incumplimiento de los horarios sigue siendo un problema persistente.

Otras infracciones

Las infracciones relacionadas con la limpieza no se limitan solo al depósito de basura fuera de horario. También se han impuesto sanciones por otros comportamientos incívicos como 38 multas -12,5 % del total- fueron por miccionar en la vía pública, y 25 sanciones -8,2 % del total- se impusieron por arrojar escombros o depositar residuos en la vía pública de forma incorrecta. Además, 17 multas - el 5,6 %- fueron por dejar bolsas de basura o residuos fuera de los contenedores.

En menor medida, también se registraron sanciones por abandonar enseres, 10 multas -3,3 %-, realizar quemas no autorizadas, 9 sanciones -3 %-, arrojar papeles o objetos, 9 sanciones -3 %-, y reparar vehículos en la vía pública, 8 multas, -2,6 %-. Otras infracciones, como lavar ropa o enseres en fuentes públicas, con 8 sanciones, -2,6 %-, o introducir recipientes no autorizados en la playa, 3 multas, 1 %-, también fueron sancionadas, aunque en menor cantidad, junto a contenedores de escombros mal gestionados se han puesto 3 sanciones, -1 %- y del resto de tipologías 7, -2,3 %-.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, destacó que desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal de limpieza el 26 de mayo de 2025, se han puesto en marcha varias medidas para sensibilizar a la población. Entre ellas, la instalación de una carpa informativa itinerante en diferentes plazas de los barrios, además de la campaña de concienciación "Tú haces Alicante", que sigue activa. "Buscamos recordar a los ciudadanos que entre todos hacemos Alicante y tenemos el compromiso de mantener limpia la ciudad cumpliendo las normas establecidas", indicó Alemañ.

Primer semestre de 2025

En el primer semestre del año, Alicante registró un total de 511 sanciones, una cifra récord para la ciudad a mitad de ejercicio. La principal infracción fue el depósito de basura fuera del horario establecido, que representó más del 60 % de las sanciones.

Otras infracciones también contribuyeron a este número elevado de sanciones, como 41 multas fueron impuestas por miccionar en la vía pública, 29 por verter escombros, y 14 por abandonar muebles o electrodomésticos en la vía pública. Sin embargo, uno de los datos más sorprendentes fue que solo se tramitaron dos sanciones por no recoger los excrementos de los perros en la vía pública, un comportamiento que, aunque presente, sigue siendo muy minoritario en comparación con otras infracciones.

Refuerzo del control

Rafael Alemañ también destacó este jueves el esfuerzo sancionar las conductas incívicas es una labor que ya se venía desarrollando en los últimos años, apoyada en campañas de control específicas realizadas por la Policía Local. Además, Alemañ subrayó la dedicación del Ayuntamiento en fortalecer tanto las campañas de concienciación como en ampliar los servicios. Este compromiso se refleja en dos modificaciones del contrato, que han duplicado los recursos destinados a la recogida de escombros, enseres y podas en zonas diseminadas, además de la apertura de un segundo ecoparque en la Zona Norte.

El Ayuntamiento también anunció un Plan de Choque en limpieza, con refuerzos en todos los barrios y los fines de semana, acuerdo fue acordado con el grupo municipal de Vox. Este plan contempla la incorporación de más de 120 nuevos puestos de trabajo, con una inversión anual superior a los seis millones de euros. El nuevo servicio será complementario al ordinario, activando 20 equipos de lunes a viernes y 13 durante los fines de semana, muchos de ellos dotados de vehículos de hidrolimpieza. Además, se reforzará la limpieza de plazas y zonas de juegos, así como la recogida adicional en las islas de contenedores, con la incorporación de cuatro vehículos en el turno de tarde.

Nueva ordenanza

En paralelo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la nueva Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de los Residuos, en la sesión ordinaria de marzo. Esta normativa, que entró en vigor a finales de mayo, endurece las sanciones y refuerza las inspecciones, al tiempo que introduce una nueva regulación sobre el uso y la limpieza de los espacios públicos y la gestión de residuos especiales como escombros, enseres y podas. Esta ordenanza tiene como objetivo combatir las conductas que afectan tanto a la imagen de la ciudad como a la convivencia ciudadana. Es, además, el primer documento que establece una regulación avanzada para la recogida selectiva de residuos domiciliarios.

La nueva normativa amplía el régimen sancionador, con multas que varían entre los 300 y los 3.000 euros. Aumenta los hechos sancionables, pasando de 63 a 86, para dar respuesta a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos a través de una encuesta realizada por el servicio municipal. Entre las infracciones más frecuentes se encuentran el abandono de escombros y enseres, las micciones en la vía pública y el depósito de basura fuera del horario permitido.