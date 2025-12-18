El tiempo en Alicante: día de contrastes y caída de las temperaturas mínimas

La provincia de Alicante deja atrás la inestabilidad de jornadas anteriores y afronta este miércoles 18 de diciembre sin avisos meteorológicos activos, según la previsión actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La retirada de las alertas marca un cambio de escenario, con un tiempo más estable, aunque todavía condicionado por la nubosidad y la humedad, especialmente a primeras horas del día.

La jornada estará marcada por intervalos nubosos, con brumas y bancos de niebla matinales en zonas del interior, mientras que en el litoral el viento soplará moderado de norte y nordeste. Las temperaturas mínimas descienden ligeramente, mientras que las máximas tienden a subir, dejando valores suaves para la época del año en buena parte de la provincia.

Aunque en algunos municipios se mantiene una ligera probabilidad de lluvia durante la madrugada o primeras horas, no se esperan precipitaciones significativas ni fenómenos adversos, consolidándose una evolución hacia un tiempo más tranquilo conforme avance el día.

Una nueva borrasca mantiene la provincia de Alicante en aviso amarillo por lluvias / Pilar Cortés

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada se presenta sin precipitaciones, con una probabilidad de lluvia nula durante todo el día. El cielo se mantendrá nuboso, con algunos intervalos de poco nuboso a primeras y últimas horas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados, con una sensación térmica ligeramente inferior a primera hora. El viento soplará de componente este, con intensidad moderada en el litoral, tendiendo a amainar al final del día.

El tiempo en Elche

En Elche, el día comenzará con cielos muy nubosos, aunque la probabilidad de lluvia es baja, en torno al 10 %, limitada a las primeras horas. A partir del mediodía, el riesgo desaparece y el cielo tenderá a mantenerse nuboso, con algunos claros a última hora. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 19 grados, con viento del norte a primera hora que irá girando al este.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afronta una jornada con intervalos nubosos, sin precipitaciones relevantes. La probabilidad de lluvia es baja, alrededor del 20 %, concentrada en el inicio del día. Por la tarde, el cielo tenderá a mostrarse poco nuboso, con temperaturas entre 11 y 17 grados. El viento del norte soplará moderado, especialmente durante la mañana.

El tiempo en Elda

Elda vivirá un día sin precipitaciones, con cielo nuboso y posible aparición de nieblas a última hora. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados, con una sensación térmica más baja a primera hora, que puede situarse en torno a los 3 grados. El viento será flojo, favoreciendo una jornada fría pero estable.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta una jornada con cielos nubosos y ambiente húmedo, típica del litoral. La probabilidad de lluvia es moderada, alrededor del 25 %, concentrada en las primeras horas del día, desapareciendo a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, con viento del norte moderado que aportará una sensación más fresca.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el cielo se mantendrá nuboso durante la mañana, aunque con una probabilidad de lluvia baja, en torno al 20 %, limitada a las primeras horas. A partir del mediodía, el tiempo tenderá a estabilizarse, con intervalos poco nubosos e incluso claros a última hora. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 17 grados, con viento moderado del suroeste.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada estará marcada por un ambiente muy nuboso a primera hora, con lluvia débil de madrugada y aparición de nieblas y brumas durante la mañana. La probabilidad de precipitación es del 65 % en el conjunto del día, aunque el riesgo se concentra en la primera mitad. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 14 grados, con viento flojo y sensación de frío húmedo.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el día comenzará con cielo cubierto y lluvia escasa en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación elevada de madrugada, que desciende claramente a partir del mediodía, cuando el riesgo se reduce prácticamente a cero. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados, con viento del noroeste moderado que tenderá a perder intensidad al final de la jornada.