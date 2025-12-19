Abre al tráfico la calle Pintor Otilio de Alicante tras casi dos años cerrada por un socavón en la calzada

Después de meses de obras, retrasos y casi dos años de espera que ha puesto a prueba la paciencia de vecinos y comerciantes, la calle Pintor Otilio, en Alicante, vuelve por fin a la normalidad. A pocos días de la Navidad, la maquinaria ha abandonado la vía y el tráfico ha regresado a uno de los ejes del barrio de Altozano que permanecía cerrado desde principios de 2024 a causa de un socavón en la calzada.

La reapertura supone el final de un problema que ha alterado de forma notable la movilidad en el entorno de la avenida Conde Lumiares y que ha generado un notable malestar en la zona. Coches y motos ya circulan de nuevo por la calle, y los aparcamientos habilitados vuelven a ocuparse, devolviendo una imagen cotidiana a un vial que hasta hace apenas una semana seguía dominado por vallas y obras.

Un cierre prolongado por el hundimiento del asfalto

La calle Pintor Otilio permanecía cerrada al tráfico desde principios de 2024 tras detectarse un importante hundimiento en la calzada. El socavón obligó a cortar el tramo comprendido entre la calle Roselló y la avenida Conde Lumiares, una decisión necesaria por motivos de seguridad, pero que tuvo un fuerte impacto en la circulación y en la actividad comercial del entorno.

Antes incluso de que se produjera el hundimiento, la vía ya acumulaba quejas vecinales por la aparición de grietas y baches en el asfalto, señales de un problema estructural que finalmente terminó agravándose. El cierre, que inicialmente se preveía temporal, se fue prolongando sin una fecha clara de reapertura, lo que incrementó el descontento en el barrio.

Retrasos, prórrogas y malestar vecinal

No fue hasta marzo de 2025 cuando comenzaron las obras para solucionar de forma definitiva el socavón. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Alicante, tenía como objetivo no solo reparar el hundimiento, sino actuar de manera integral sobre la calle y su entorno para evitar que el problema volviera a repetirse. Según el plazo de ejecución del contrato, los trabajos debían estar finalizados en septiembre de 2025. Sin embargo, ese calendario no se cumplió. Tal y como recogía el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local, la realización de trabajos de mantenimiento y reparación en la red de agua potable interfirió en el desarrollo de la actuación principal.

Ante estas dificultades técnicas, la empresa responsable de las obras solicitó una ampliación del plazo de ejecución de un mes. El Consistorio aprobó esta prórroga, fijando como nueva fecha de finalización el 2 de octubre. Sin embargo, tampoco este nuevo objetivo llegó a cumplirse, lo que generó una creciente frustración entre los vecinos y comerciantes de la zona. Con esta última ampliación se esperaba poner punto final a un problema que mantenía la calle cerrada desde hacía casi dos años. El retraso acumulado convirtió la obra en un símbolo de las dificultades para resolver una incidencia que afectaba de lleno al día a día del barrio.

Proyecto

El contrato, con un presupuesto cercano a los 700.000 euros, contemplaba la reurbanización y consolidación de la calle Pintor Otilio e incluía la prospección y consolidación del terreno que presentaba problemas de asentamiento, así como la sustitución completa de la pavimentación.

Además, se ha llevado a cabo el ensanchado de las aceras y la mejora de la accesibilidad en todo el ámbito de actuación, con la instalación de pavimentos podotáctiles. También se ha renovado el mobiliario urbano, con la colocación de papeleras y bolardos, y se ha actualizado la señalización viaria vertical, junto con el pintado de marcas y señales en la calzada.

Reuniones y explicaciones

Durante el desarrollo de las obras y ante el creciente malestar vecinal, el equipo de gobierno del PP organizó un encuentro con comerciantes y residentes del entorno para explicar la situación y tratar de tranquilizar a los afectados. En esa reunión participaron el vicealcalde, Manuel Villar, y la concejala de Infraestructuras, Cristina García, quienes detallaron las condiciones del contrato y los motivos de los retrasos.

Ambos responsables municipales expusieron la complejidad de la intervención y reconocieron las molestias ocasionadas, en un intento de mantener informados a los vecinos de una zona especialmente castigada por el prolongado cierre del vial.

Finalmente, ha sido en este mes de diciembre cuando las obras han llegado a su fin. La desaparición de la maquinaria y de las vallas ha permitido la reapertura al tráfico de la calle Pintor Otilio, devolviendo la normalidad a un enclave clave del barrio de Altozano.