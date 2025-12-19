Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias

Nuevo episodio de agresiones al personal sanitario en Urgencias del Hospital General de Alicante. Un técnico de ambulancias que había acudido al centro desde Elche expresamente a por dos córneas para un trasplante fue golpeado por familiares de un paciente, le rompieron la nariz de un puñetazo y le tiraron al suelo, según confirman a este diario testigos presenciales. El sanitario objeto de la agresión perdió el conocimiento.

Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada después de que poco después de medianoche entrase por Urgencias un joven de 17 años que había ingerido alcohol acompañado de su familia. Dos de ellos, jóvenes, "entraron como locos diciendo que era el hermano" y que si le pasaba algo les mataban a todos. "Empezaron a dar golpes a absolutamente todo" y el personal sanitario presente llamó a la Policía.

El paciente, indican las fuentes, está bien y en ningún momento hubo riesgo por su vida. "Ellos agredieron a un técnico de ambulancias que venía de Elche expresamente a coger dos córneas para llevarlas a Barcelona donde estaban esperando el trasplante, rompiéndole la nariz de un puñetazo y tirándolo al suelo que perdió el conocimiento. También intentaron agredir a un celador y arañaron a una enfermera. Al final consiguieron huir".

El Hospital General de Alicante ha confirmado hoy a este diario la agresión al conductor, que está recibiendo asistencia en estos momentos: "Tanto por nuestra parte como por la empresa concesionaria de transporte sanitario ofrecemos todos nuestro apoyo, lamentamos y condenamos con rotundidad lo ocurrido".

Miedo

Los presentes afirman que "pasamos muchísimo miedo". Explican que se tuvieron que encerrar con el paciente en una sala y "no paraban de aporrear la puerta" diciéndoles todo el rato que si le pasaba algo nos mataban a todos. Al final consiguieron huir en un coche, añaden los testigos.

En Urgencias del Hospital de Alicante hay seguridad desde la agresión a dos enfermeras el pasado mes de enero, cuando una paciente las agarró del pelo en la zona de triaje y las tiró contra el suelo, golpeando a una de ellas la cabeza contra el mismo, según explicaron entonces a este diario varias compañeras del centro, el principal hospitalario de la provincia.

Desde que tuvo lugar este episodio "pusieron a un vigilante de seguridad en la sala de espera. Pero ni con esas, eran chicos bastante grandes y violentos".

Código alerta

Ante el aumento de estos episodios, la Conselleria de Sanidad decidió en 2024 modernizar la aplicación informática Código Alerta para proteger al personal sanitario de agresiones actualizando los denominados botones del pánico instalados en los centros sanitarios para que emitan un sonido de aviso.

Este sistema se suma en todos los departamentos de salud a la red de vigilantes de seguridad, ante el aumento de las agresiones a estos trabajadores desde que hay registros, con un total de 1.1292 agresiones físicas o verbales en 2023 entre las tres provincias, lo que supone una media de tres al día.

Por otro lado, y con motivo de la agresión el pasado en septiembre de 2024 por parte de un familiar de paciente a un anestesista del Hospital de la Vega Baja, desde el Sindicato Médico señalaron que "las diferentes medidas implementadas tanto a nivel estatal como autonómico están fracasando".

Perfil del sanitario agredido

En el 78% de las notificaciones la persona agredida es una mujer de entre 35 y 55 años. El personal facultativo ocupa el 34%, situándose en el mayor porcentaje de las agresiones. En datos absolutos, en atención hospitalaria se produjeron 6.372 agresiones en 2023 y 5.390 en 2022, mientras que en Atención Primaria y Extra Hospitalaria el número se eleva a 8.285 y 7.718.