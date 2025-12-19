Alicante pedirá en enero competencias para poder multar a los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Alicante cerró ayer el año con el último pleno ordinario del 2025, a la espera de una posible convocatoria para aprobar el presupuesto municipal. Una sesión que destacó por tener escaso contenido político pero una buena dosis de polémica, con momentos de tensión que se vivieron debido a la protesta de colectivos antidesahucios. En el terreno político, la principal medida avanzada en la sesión de este jueves no se encontraba dentro del orden del día, sino que la anunció «por sorpresa» el vicealcalde, Manuel Villar: Alicante pedirá a la Generalitat las competencias para inspeccionar y sancionar pisos turísticos irregulares el próximo mes de enero.

Una decisión que ya fue anunciada por el ejecutivo popular en las primeras semanas del 2025, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, mediante la firma de un convenio entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Así se dio a conocer entonces desde el ejecutivo municipal de Alicante (junto con otras localidades de la provincia como Benidorm, Torrevieja o Elche) aunque el traspaso de competencias aún no se ha materializado.

El pleno de Alicante: última sesión del año / INFORMACIÓNTV

Tras casi un año de incertidumbre, en el que el gobierno de Luis Barcala no ha dejado claro cuándo ejecutaría la medida ya anunciada, Villar aclaró ayer que el trámite se realizaría en breve: «Ya hemos creado la jefatura del departamento de Sanciones y muy probablemente en enero firmemos con la conselleria. A partir de ese momento, comenzarán las sanciones», manifestó el vicealcalde.

El anuncio del «dos» de Barcala se produjo prácticamente al inicio de la sesión, en un punto que se preveía de trámite pero que terminó sirviendo para confrontar los modelos turísticos de las dos bancadas: la exposición pública de la modificación del Plan General para limitar la concesión de licencias turísticas en barrios saturados. Desde el PSOE, Trini Amorós (PSOE) defendió que dicho control de permisos «se debe aplicar por igual a toda la ciudad, sin excepciones», en alusiones a la «bula» de la que gozarán los hoteles de 4 y 5 estrellas. Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, aseguró que la modificación «no va a servir para nada si no hay inspección ni sanciones». Mientras que Rafa Mas, de Compromís, cargó contra el ejecutivo del PP por no aplicar la tasa turística ni tener control sobre la ilegalidad. «El alcalde no tiene ni idea de cuántas viviendas turísticas ilegales hay en Alicante porque es un vago», señaló.

"Dijo que el Elche es el club de todos los alicantinos. No, señor alcalde. Fue, es y será el Hércules, a pesar de usted" EDUARDO RODRÍGUEZ — CONCEJAL DEL PSOE

Por su parte, Vox se abstuvo al igual que toda la izquierda, aunque por diferente motivo. Los ultras criticaron que las excepciones contempladas para hoteles de 4 y 5 estrellas no afecten igualmente a los bloques de apartamentos turísticos de nivel superior. «Es mejor un bloque turístico de alta calidad que un solar vacío o un edificio en ruinas», señaló la portavoz Carmen Robledillo. Finalmente, el trámite salió adelante con el único apoyo del PP, aunque sin votos en contra.

El resto de la sesión, como suele suceder en los plenos de final de año, se celebró con la mirada puesta en las cercanas vacaciones de Navidad. Las iniciativas (muchas menos que de costumbre) dejaron más anécdotas a su paso que acuerdos o medidas para la ciudad.

A la hora de las preguntas, Ana Barceló (PSOE) se interesó sobre la constante devolución de ayudas para Servicios Sociales por parte del Ayuntamiento de Alicante, al no justificar adecuadamente su gasto. Sin embargo, la concejala a la que iba dirigida su pregunta, Begoña León, no se encontraba en ese momento en el Salón de Plenos. «Usted haga la pregunta igualmente», le solicitó el alcalde. Una vez concluida la intervención de la portavoz del PSOE, fue de nuevo Barcala el que tomó la palabra: «El asunto requiere recabar datos y conceptos, es comprensible que la responda en el próximo pleno», señaló el dirigente popular, excusando a una Begoña León todavía ausente de su asiento.

El pleno de Alicante guarda tres minutos de silencio por las víctimas de violencia machista. / Alejandro J. Fuentes

También fue Barcala el protagonista de un choque con Sara Llobell, de Compromís, que había preguntado cómo va a solucionar el Ayuntamiento la situación de las cinco mujeres víctimas de violencia de género que se han quedado fuera del reparto de ayudas públicas por haberse agotado el presupuesto. «Hay que tener muy poca vergüenza para no haber presentado ni una sola enmienda a los presupuestos haciendo constar eso», le espetó el alcalde. Todo ello pese a que el problema al que hacía alusión Llobell se dio a conocer días después de cerrarse el plazo de presentación de enmiendas, haciendo imposible su inclusión.

A la hora de las declaraciones institucionales, el PP y Vox exhibieron buena sintonía (aprobando mutuamente sus propuestas y tumbando de la mano las de la izquierda) a las puertas de la Comisión de Hacienda de hoy, viernes. Una reunión en la que, salvo sorpresa mayúscula, se materializará un nuevo pacto presupuestario entre ambas formaciones. El tercero del mandato.