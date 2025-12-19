Alternativas saludables para los menús de Navidad

Comienzan los preparativos de Navidad y con ellos, muchos se acercan ya a los mercados a comprar todo lo necesario para cenas y comidas. Por ello, desde el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ofrecen unas pautas para hacer estos menús más equilibrados, saludables y accesibles a todos los bolsillos. Los alimentos más consumidos en estas fechas son el marisco, las carnes rojas, los pescados frescos y los dulces típicos como el turrón o los mazapanes.

“Es importante que en estas fechas seamos flexibles con nuestra alimentación. Son días de celebración alrededor de la mesa y, por ello, es momento de disfrutar”, nos explica María Tormo, vicepresidenta por Alicante del Colegio Oficial de Nutricionistas.

Y es que el disfrutar no está reñido con buscar las opciones más saludables para nuestros menús. Tal y como informan desde el colegio de nutricionistas, durante estas fechas no podemos olvidarnos de priorizar que los alimentos que consumimos sean frescos, de temporada y proximidad. “Para asegurarnos de ello, una muy buena opción es acercarnos a comprar a los mercados, un lugar privilegiado donde encontrar alimentos frescos, que provienen de lugares muy cercanos y que se consumen en estos meses del año”, indica Tormo.

Hierro y vitamina B12

Los pescados, mariscos y carnes se encuentran entre los alimentos más consumidos en estas fechas. En el caso de los mariscos, encontramos dos opciones muy adecuadas que, además de ser ricas en proteínas de alta calidad nos aportan vitaminas y minerales que las hacen más interesantes que el resto: las almejas y los mejillones.

“Las almejas son una opción muy buena por su alto contenido en hierro y porque son ricas en vitamina B12, estupendo para el sistema nervioso y el metabolismo. Además, aportan calcio y potasio. Perfectas para reforzar nuestras defensas, proteger el corazón y mantener una buena salud ósea y dental”, indica la vicepresidenta del CODiNuCoVa.

En el caso de los mejillones, “son un alimento de proximidad y temporada en la Comunidad Valenciana y además nos aporta vitamina B12, fósforo, manganeso, selenio y hierro, además de su alto contenido en omega-3”.

La profesional nos da la clave para una correcta elección: está en la frescura y conviene observar que la concha esté bien cerrada.

El turrón artesanal de Xixona afronta una campaña navideña "positiva" pese a un aumento de precios / Europa Press

Omega-3

Además del marisco, los pescados son otro de los alimentos más comunes en las mesas navideñas, por ello, una correcta elección es importante. En este caso, la recomendación de los profesionales de la nutrición es apostar por los blancos como pueden ser la lubina o el besugo.

“Son muy buenas opciones porque tienen proteínas de alta calidad, vitaminas como la A o la D, además de minerales como el yodo o el selenio. Si queremos algún pescado más graso podemos incluir el salmón o la caballa que, además, tienen alto contenido en omega-3. Además, es destacable que el besugo está ahora mismo de temporada, por lo que será más económico y de calidad”, indica Inés Pérez, vicetesorera del Colegio Oficial.

Y en lo que respecta a las carnes, las dietistas-nutricionistas recomiendan escoger aquellas con menor cantidad de grasa y mayor aporte de proteína, es decir, carnes magras. Entre las más saludables y nutritivas, se encuentran opciones como el pavo, el pollo o el conejo.

“El pavo podría ser la elección navideña más saludable. Destaca por su contenido de grasa extremadamente bajo. El conejo es también una de las carnes más magras que hay y es rico en omega-3 y omega-6”, recomienda Tormo. Pero esto no es todo, acompañar estos productos con una guarnición de verduras y hortalizas de temporada y de proximidad es el complemento perfecto para completar nuestros menús. “Alcachofas, apio o la endibia puede ser una buena guarnición para las carnes.

Al vapor

Otras opciones pueden ser el nabo o las pencas, al vapor o estofadas. La acelga, la coliflor, las espinacas o el puerro”, concluye María Tormo.

¿Y si tengo invitados veganos o vegetarianos? Las dietas basadas en plantas o que excluyen productos de procedencia animal son una tendencia entre los más jóvenes, por eso es importante tener una alternativa para ellos. Los menús vegetarianos o veganos deberán excluir los productos cárnicos, pescados, huevos y derivados de todos ellos (leche, quesos, etc.) y sustituirlos por productos saludables que aporten nutrientes y sean sabrosos. Inés Pérez, indica que “existen multitud de opciones para las personas que siguen dietas plant based.

Los lácteos deben ser sustituidos por, por ejemplo, quesos de base de anacardos, leches vegetales como la de soja y avena y margarina en vez de mantequilla”.

En el caso de las carnes y pescados, las nutricionistas proponen sustituirlas por proteínas vegetales como son las legumbres o derivados de la soja para hacer diferentes preparaciones. “En el caso de las guarniciones no suele existir problema, ya que suelen ser verduras y hortalizas, excluyendo siempre las preparaciones lácteas que las acompañen”, concluye Pérez