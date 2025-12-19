Estos son los mejores equipos de trabajo del área de salud de Alicante

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General ha celebrado este jueves el acto de entrega de premios del "I Concurso Navideño al Mejor Equipo de Trabajo 2025", una iniciativa impulsada por la dirección con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la implicación y el compañerismo de los equipos que contribuyen diariamente al buen funcionamiento de la organización sanitaria.

El gerente del departamento, Francisco Soriano, acompañado por el resto del equipo directivo, ha destacado durante su intervención que “se trata de la primera edición de este certamen, nacido con el objetivo de poner en valor el trabajo que se realiza en equipo para ofrecer la mejor atención a los pacientes y reforzar con ello el sentimiento de pertenencia a un departamento que es, ante todo, una gran familia de la que podemos sentirnos orgullosos”.

Categorías

Tal y como se establecía en las bases del certamen, los premios se han distribuido en tres categorías: equipos asistenciales de Atención Hospitalaria, equipos asistenciales de Atención Primaria y equipos de Gestión y Servicios o no asistenciales.

En cada una de ellas se contemplaban un primer y un segundo premio, pero la elevada y repartida participación ha llevado a la Comisión de Dirección a incorporar tres finalistas adicionales por categoría, otorgándose finalmente cinco reconocimientos en cada una de las tres categorías.

El gerente ha subrayado el valor añadido de estos galardones al tratarse de “reconocimientos concedidos por los propios compañeros y compañeras, lo que los convierte en especialmente significativos”.

Un momento de la entrega de premios en el Hospital General de Alicante / INFORMACIÓN

Equipos galardonados

En la categoría de equipos asistenciales de Atención Hospitalaria, el Primer Premio ha recaído en el Servicio de Urgencias, mientras que el Segundo Premio ha sido para el Hospital de Día de Salud Mental Parque Lo Morant. Los reconocimientos como finalistas han distinguido, en primer lugar, al equipo de Trasplante Hepático; en segundo, a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el tercer finalista ha sido el Hospital de Día Oncológico.

En cuanto a los equipos asistenciales de Atención Primaria, el Primer Premio ha sido otorgado al centro de salud de Babel, seguido del centro de salud de Benalúa, que ha recibido el Segundo Premio. El primero, segundo y tercer finalista han sido el Punto de Atención Sanitaria (PAS) de la calle Aaiún, el centro de salud de Ciudad Jardín y el centro de salud de Florida, respectivamente.

No asistenciales

Por último, en la categoría de Equipos de Gestión y Servicios (no asistenciales), el primer premio ha sido para el Servicio de Personal y el segundo premio para el Servicio de Informática. Asimismo, se ha reconocido como primer finalista al servicio de Celadores, como segundo al servicio de Contratación y, como tercer finalista, al servicio de Almacén.

El gerente Francisco Soriano ha expresado su deseo de que este concurso tenga continuidad en los próximos años, incorporando nuevas categorías y novedades “que sigan poniendo en valor el trabajo colectivo, el talento, la excelencia profesional y el compromiso de nuestros profesionales”.