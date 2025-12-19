Mucho más que una carrera escolar por Navidad en Alicante

El instituto Las Lomas de Alicante ha sido este viernes un ejemplo para la comunidad educativa por décimo segunda edición de su carrera solidaria de Navidad, una iniciativa que va mucho más allá de una simple prueba deportiva. La actividad ha servido para ayudar a familias más necesitadas de un centro situado en una zona muy vulnerable de la ciudad.

Más de 200 alumnos y antiguos estudiantes, que cada año regresan para participar, se han volcado en una jornada marcada por la convivencia, la solidaridad y la integración. La carrera, de cinco kilómetros y medio, ha recorrido las inmediaciones del instituto, ha combinado tramos por las lomas, carril bici y algún sector de carretera. A lo largo del recorrido, los participantes se han encontrado con distintos puntos de control en los que voluntarios han animado la prueba con música, disfraces navideños, reparto de agua y pequeñas sorpresas para mantener un ambiente festivo y participativo.

La carrera solidaria del Instituto Las Lomas de Alicante, este viernes / Alex Domínguez

Gracias a las donaciones realizadas, principalmente por el profesorado, el centro ha entregado 40 lotes de alimentos y productos básicos a las familias con más dificultades del instituto. La selección de las familias se ha realizado en coordinación directa con los Servicios Sociales, que trabajan de forma continuada con el centro.

Este gesto ha supuesto un importante empujón en unas fechas especialmente señaladas para unos hogares donde las navidades son complicadas, mientras que, el resto del curso, el centro ayuda a su alumnado a través de diferentes formas, desde en la adquisición de gafas graduadas, desayunos, mochilas, material escolar o la participación en la propia carrera solidaria.

Algunos de los refrigerios preparados para los alumnos que han participado en la carrera / ALEX DOMINGUEZ

Implicación social

La carrera tiene de puertas hacia fuera del IES una importante implicación social. El Ayuntamiento de Alicante financia las camisetas y su serigrafiado, mientras que Consum ha donado alimentos que han entregado en la línea de meta a los corredores. También participan Cruz Roja, la Policía Local, el sindicato CSIF y el Centro 14.

Más allá del aspecto solidario, la carrera tiene un marcado carácter educativo. Los profesores que lo organizan quieren fomentar hábitos de vida saludables a través del deporte, reforzar la cohesión social y promover la integración cultural en un centro con una gran diversidad, donde, aproximadamente, el 40 % del alumnado es de origen magrebí, otro 40 % pertenece a la etnia gitana y el 20 % restante procede de diferentes países.

La carrera solidaria se ha convertido así en una nueva demostración de que el deporte puede ser una poderosa herramienta de inclusión social.