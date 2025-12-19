Coca-Cola se une a la Casa Caridad de Valencia y Alicante Gastronómica Solidaria para repartir 3.500 comidas en la Comunidad Valenciana
Voluntarios de Coca-Cola han trabajado mano a mano con estas organizaciones para el embolsado y distribución de las comidas, así como en labores organizativas
En estas fiestas, Coca-Cola refuerza en la Comunidad Valenciana su compromiso con las comunidades en las que opera, y lo hace intensificando su colaboración con el tercer sector y apoyando iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas. Para ello, dentro de su iniciativa ‘Refresca tu espíritu navideño’, se ha unido a la Casa Caridad de Valencia y a Alicante Gastronómica Solidaria para repartir más de 10.000 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica de ambas ciudades.
“La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.
Por su parte, Gema Amor, Directora de AGS, “ gracias y mil veces gracias a las empresas con alma, que colaboran con esta bendita locura. Durante todo el año recibimos el apoyo y cercanía de Coca-Cola y especialmente en estas fechas, donde vienen a colaborar en la elaboración de los menus especiales de Navidad. Con esta colaboración podremos atender 9.000 menús especiales de Navidad”.
Una Navidad solidaria que recorrerá todo el país
Además de en Valencia y Alicante, estas comidas se reparten también en Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, Granada, Sevilla y Tenerife.
Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de casi 50 asociaciones, ONG, bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. En total está previsto el reparto de más de 10.000 comidas.
