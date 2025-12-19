Las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc infantil 2026 ya tienen su destino confirmado

Las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc Infantil 2026 ya tienen destino confirmado. Durante la Cena de Hermandad de Fogueres en Nadal, celebrada este viernes para los comisionados infantiles y juveniles, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció que las aspirantes a suceder a Valentina Tárraga y sus damas de honor viajarán a Benidorm los días 6 y 7 de abril. Así, las convivencias se celebrarán un mes antes de la Gala de Elección de la Bellea del Foc infantil, que se llevará a cabo el viernes 1 de mayo en la plaza de Toros de Alicante.

Durante su intervención, Barcala, subrayó la importancia de la noche, calificándola de "mágica" al dar inicio a las celebraciones navideñas con la tradicional cena para los más pequeños de la hoguera. En cuanto a las convivencias infantiles de este año, Barcala anunció que tendrán lugar en Benidorm, una ciudad que "ya nos espera con los brazos abiertos y donde nos han prometido que serán unas convivencias impresionantes e inolvidables para todos" y aprovechó para desear a todos "una feliz Navidad".

Por su parte, el presidente de la Federació , David Olivares , señaló que en esta localidad se realizará la Plantà un monumento que como es habitual, tras las celebraciones que incluirán conciertos y pasacalles, tendrá su tradicional Cremà . "Benidorm es una ciudad con la que tenemos un gran vínculo festero y en la que nuestras candidatas infantiles disfrutarán de unos días de fiesta y hermandad", aseguró David Olivares.

Pese a que ya se conoce el destino de las convivencias y que cada hoguera tiene preparadas a sus candidatas infantiles para vivir la experiencia, por el momento la Federació de Fogueres no ha desvelado los nombres que compondrán el jurado encargado de elegir a las futuras representantes infantiles. Según adelantó Olivares el pasado mes de octubre, lo más probable es que la identidad de los miembros del jurado se dé a conocer una vez pasadas las fiestas.

Las convivencias, supondrán el penúltimo acto oficial de la Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, y de sus damas de honor - Adriana Torres Martínez, Sofía García Velasco, Elma García Javaloyes, Noa Torres García, Carla Vicedo Morote y Alba Otero Sereix-, antes de la gala de Elección del 1 de mayo. Previamente, tendrá especial protagonismo en la Gala de Candidatas infantiles, que se celebrará el 24 de abril, aunque después del fiasco en el Rico Pérez este 2025, para 2026 la ubicación se encuentra por determinar tras dejar el Ayuntamiento de Alicante en el aire la ubicación propuesta por la Federació de Fogueres de realizarla en la avenida de la Estación.

En 2025 Martina Lloret y a sus damas de honor viajaron hasta Burriana los días 21 y 22 de abril donde pudieron disfrutar junto a las candidatas del pasado año de unas jornadas de diversión y amistad marcadas por el fuego.

Convivencias adultas

Este sábado será el turno para la Cena de Hermandad de Fogueres en Nadal, a la que asistirán más de un millar de personas. En ese acto está previsto que el alcalde revele el destino de las convivencias a Bellea del Foc. Por ahora, se sabe que esas jornadas se celebrarán entre los días 10 al 12 de abril, casi tres semanas antes de la fecha en la que llevará a cabo la Gala de Elección de la Bellea del Foc 2025 en la plaza de Toros y que tendrá lugar el sábado 2 de mayo. Por su parte, la Gala de Candidatas tendrá lugar el sábado 25 de abril.