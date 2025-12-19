La consellera de Educación debuta en las Cortes en valenciano y con un tono más rebajado que su antecesor

Con un discurso íntegramente en valenciano, la nueva consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, se estrenó este viernes en las Cortes para hacer balance de la gestión realizada por su departamento y para deslizar las medidas que planea para los centros educativos y las universidades. Fue un claro intento de acercamiento a un sector de la población preocupada por ver amenazada su lengua materna con las políticas de su antecesor, José Antonio Rovira, con un guiño a los valencianistas, un tono más rebajado, y con la mano tendida a los centros educativos.

La que hasta este mes fuera la directora gerente de Universitat Popular de València, comenzó tratando de poner en valor el "gran esfuerzo" realizado durante la etapa de Mazón (al que no nombró en ningún momento durante su intervención, así como tampoco a Rovira) por poner en marcha un programa electoral "apoyado por la mayoría de los valencianos y valencianas y que refleja el sentir de la sociedad valenciana".

En primer lugar, puso el acento en las infraestructuras educativas, uno de los pesos pesados de su departamento de los que más se queja la comunidad educativa de la provincia de Alicante, que ha visto cómo se han cronificado los barracones, todavía hay actuaciones del Plan Edificant sin materializar y hay alumnos que siguen sin tener unas instalaciones dignas. Ortí destacó el trabajo realizado para acondicionar los centros afectados por la dana, pero también defendió que el Consell "está impulsando de forma sostenida la construcción y mejora de centros educativos" y "que combina gestión directa y cooperación con las entidades locales para avanzar hacia un sistema educativo con infraestructuras modernas, suficientes y bien dimensionadas". Cifró en 271, 4 millones de euros la cantidad comprometida este año para las infraestructuras educativas, los cuales aseguró que 164 millones ya han sido ejecutados.

Uno de los grandes logros que destacó de su conselleria fue la completa gratuidad de la educación infantil, que ya lleva dos cursos consecutivos beneficiando a los niños de 0 a 3 años, siendo "celebrada con entusiasmo por las familias valencianas".

Consulta de la lengua

La que ha sido desde profesora, directora a inspectora, también se detuvo en el "impacto" de la Ley de Libertad Educativa, una de las medidas más controvertidas del Ejecutivo valenciano que ha dado voz a las familias para que digan si sus hijos tienen que estudiar mayoritariamente en valenciano o en castellano, sin escuchar a los equipos directivos, ni pedagógicos, lo que desató una gran polarización entre los progenitores. Ortí rechazó que esta normativa suponga "pasar lengua por delante de la otra ni menospreciar nuestro pasado y nuestro presente". Es más, negó esa premisa "como valenciano parlante que ha enseñado a leer y escribir en valenciano a decenas de generaciones, que sabe que la manera de cuidar y proteger la lengua es quererla".

También defendió que en los últimos dos años, la conselleria ha impulsado "reformas estructurales que hoy ya mejoran la vida de docentes, familias y alumnos" y aseguró, frente a los recortes que denuncian los sindicatos de la enseñanza y los docentes, que la dotación de profesorado ha alcanzado "cifras históricas".

Asimismo, puso el foco en el refuerzo de la inclusión educativa con unidades especializadas y recursos de atención precoz y resaltó la mejora de la FP en su carácter dual.

La consellera de Educación, en su primera intervención en las Cortes / INFORMACIÓN

Retos futuros

La consellera de Educación reconoció que todavía quedan retos por afrontar y citó la modificación del currículum de Primaria, ya impulsada durante la etapa de Rovira de cara al próximo curso, para reforzar Lengua y Matemáticas, junto con el fomento de la lectura, así como los de determinadas asignaturas de Bachillerato, "con la finalidad de que haya coherencia en los currículums de cara a la prueba de acceso a la universidad". Uno de los cambios que ya se anunciaron, en este sentido, a principios de curso fue la obligación de que los estudiantes estudiaran el terrorismo de ETA en los últimos cursos del instituto. Ortí también se refirió al fomento de los autores valencianos "para posibilitar el acceso a los grandes de la literatura valenciana", tras haber anunciado su antecesor con anterioridad que se excluiría a los escritores catalanes.

Uno de los grandes desafíos que la nueva responsable autonómica citó fue el nuevo decreto de convivencia contra el acoso escolar presentado esta misma semana, el cual "determina la tolerancia cero ante la violencia en los centros educativos, promueve la educación digital responsable y refuerza la autoridad del personal", dijo, además de comprometerse a cuidar la salud mental del alumnado, de impulsar la FP de grado básico y de solucionar el problema de falta itinerarios educativos para los alumnos con necesidades educativas especiales cuando cumplen 21 años.

También se refirió a la potenciación de la red de centros integrados y centros de excelencia, y la implementación de un programa para formar a 80.200 personas en inteligencia artificial y anunció la implementación un software para la gestión y seguimiento en tiempo real de rutas de transporte escolar al que tendrán acceso las familias.

Ley de Universidades

En el ámbito universitario, la consellera valenciana destacó la importancia de haber congelado los precios públicos universitarios, las becas a los estudiantes y puso el foco en el reciente acuerdo de financiación plurianual 2016-2029 con las cinco universidades públicas valencianas, "que han incrementado las transferencias corrientes en más de 50 millones de euros" a las instituciones académicas.

Además, anunció la pretensión del Consell de aprobar una nueva Ley de Universidades para la Comunidad y destacó que ha sido la primera en el territorio nacional en adaptar su ley autonómica reguladora de los consejos sociales al marco legal estatal. En este sentido, avanzó que se adecuará a las necesidades actuales, y se impulsará la implantación telemática integral de los procedimientos de autorización, modificación y supresión de titulaciones oficiales universitarias. Además, adelantó que se pondrá en marcha el Observatorio Valenciano de Educación Universitaria, una "plataforma de análisis y evaluación para identificar qué funciona y qué se debe modificar".

Por lo que respecta a la ciencia y la investigación, recordó que desde su cartera se desarrollará un nuevo Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico (PCIE) y se elaborará un plan director para las 13 infraestructuras del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, al que pertenece la deteriorada Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda).