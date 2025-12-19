La esclerosis múltiple tiene un coste de más de 7.000 euros al año para las familias

La esclerosis múltiple tiene un creciente impacto sociosanitario pues en las primeras etapas de la enfermedad supone un coste medio anual para las familias de más de siete mil euros, cifra que puede elevarse a más 18.000 en fases avanzadas de la patología debido al aumento de las necesidades asistenciales. De esta situación alertan los neurólogos a través de su sociedad científica con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

"Se estima que en el 44% de los casos son los propios familiares quienes asumen el rol de cuidadores principales, lo que en muchos casos también les obliga a abandonar sus empleos", explican los profesionales.

La doctora Ana Belén Caminero, coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunológicas Relacionadas de la Sociedad Española de Neurología, señala que estos "cuidadores informales" presentan, además, "niveles elevados de ansiedad, estrés y depresión, lo que evidencia que la esclerosis múltiple afecta a todo el núcleo familiar y no solo a la persona diagnosticada".

La provincia de Alicante registra un aumento de casos del 20 % en 15 años con 3.500 afectados

Neurodegenerativa

Esta enfermedad crónica, inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central afecta ya a más de 55.000 personas en España, una cifra un 15% superior a la que se manejaba hace 15 años. Esta patología suele debutar entre los 20 y 40 años y afecta a las mujeres con una frecuencia tres veces superior a la de los hombres. En la provincia de Alicante la progresión es aún mayor con un aumento de casos del 20 % y más de 3.500 diagnosticados.

"El número de personas con esclerosis múltiple ha aumentado en los últimos años principalmente debido a una mejoría en los diagnósticos y técnicas de detección temprana, así como a una mayor efectividad de los tratamientos. Pero también porque hay una mayor incidencia de la enfermedad, creemos, producida por cambios en los hábitos de vida de la población española", afirmó Caminero.

Laura Navarro, responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple en el Hospital General de Elche: "Hace 15 años la mitad de los pacientes con la enfermedad empeoraba en un corto plazo; ahora, gracias a los avances en tratamientos ese porcentaje se ha reducido mucho" / Áxel Álvarez

Mercado laboral

La esclerosis múltiple está detrás de que el 83% de los pacientes con esta dolencia abandonen prematuramente su puesto de trabajo o encuentran serias dificultades para acceder al mercado laboral. Síntomas propios de esta enfermedad, como la fatiga (85% de los casos), los problemas de movilidad (72%) y el deterioro cognitivo (40%), son los principales motivos de este abandono.

La enfermedad, además, tiene un coste anual global estimado en 1.400 millones de euros, con un gasto medio de 46.000 euros por paciente.

"Lo cierto es que el impacto sociosanitario de la esclerosis múltiple se acrecienta cada año. Es una de las principales causas de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y su curso impredecible afecta de forma directa a la vida laboral, social, familiar y emocional de las personas que conviven con ella", afirmó la doctora.

Coste hospitalario

Según los datos de la sociedad científica, los costes directos sanitarios aumentan significativamente a medida que progresa la enfermedad, pasando de unos 10.500 euros anuales en fases iniciales a más de 27.000 euros en etapas avanzadas. Además, el coste hospitalario por ingreso ha aumentado un 30% en los últimos años.

Ante este contexto, los especialistas consideran necesario invertir en la detección temprana de la esclerosis múltiple, "clave para modificar su curso y prevenir discapacidad futura".

Dolor

Por otro lado, Esclerosis Múltiple España pone de relieve la situación actual de esta enfermedad neurodegenerativa, heterogénea e imprevisible tanto en su manifestación como en su evolución, que no tiene cura. Su sintomatología compleja requiere un abordaje multidisciplinar, homogéneo en todas las comunidades autónomas.

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor pone el foco en un problema frecuente pero aún infravalorado: el dolor en la esclerosis múltiple. La evidencia internacional indica que hasta dos tercios de las personas afectadas reportan dolor como síntoma, con impacto directo en el sueño, la función y la calidad de vida.

Por este motivo, la entidad científica reclama circuitos asistenciales coordinados y acceso equitativo a Unidades del Dolor, rehabilitación y apoyo psicológico para abordar un síntoma que sigue siendo invisible.