Llega el autobús de la Navidad a Alicante: horarios y recorrido

El espíritu navideño también se sube al autobús en Alicante. El Ayuntamiento y la empresa concesionaria del transporte urbano, Vectalia MIA, activan desde este lunes 22 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero el Autobús de la Navidad, un servicio especial y totalmente gratuito que el año pasado fue utilizado por cerca de 5.000 personas para moverse por el centro durante estas fechas.

Este particular "trineo" permite recorrer sin complicaciones los principales escenarios navideños de la ciudad desde el Belén Gigante de la plaza del Ayuntamiento, la pista de patinaje del Puerto, el campamento de las Carteras Reales en Gabriel Miró, el gran árbol de la avenida de la Constitución, el belén social y la iluminación de la plaza de la Montañeta, así como la feria navideña de Séneca y la Casa de San Nicolás.

Un recorrido por Alicante

El autobús realiza un itinerario circular por las principales arterias del centro tradicional, con paradas en la Rambla, Luceros, Estación–Óscar Esplá, calle Portugal, Federico Soto, Teatro y regreso a la Rambla. El servicio funciona todos los días entre las 9:00 y las 22:30 horas, con una frecuencia aproximada de paso de 10 minutos, lo que facilita tanto disfrutar de las actividades programadas como realizar las compras navideñas.

En los momentos en los que la Rambla de Méndez Núñez deba cerrarse por la celebración de actos navideños, el Autobús de la Navidad modificará puntualmente su recorrido accediendo a la parte alta de la Rambla desde las calles Teatro y Duque de Zaragoza, para retomar después su ruta habitual por la avenida de Alfonso el Sabio hacia Luceros.

Buena acogida entre los usuarios

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, destacó este viernes en la presentación de la línea que "un año más los alicantinos pueden recorrer de forma cómoda y gratuita todos los puntos neurálgicos de la Navidad alicantina gracias a este servicio especial que habilita el Ayuntamiento en unos días de gran afluencia de visitantes". Además, de Juan indicó que este autobús es "una buena oportunidad para dejar aparcado el coche en casa o en el parking y utilizar el transporte público para moverse por el Centro Tradicional, reduciendo la presencia de vehículos en el centro de la ciudad y minimizando la huella de carbono".

Por su parte, el director de la empresa concesionaria Vectalia MIA, Juan Antonio Martí, ha recordado que se trata de "una línea con muy buena acogida, que en los últimos años viene registrando una media de unos 5.000 usuarios durante el periodo navideño". Asimismo, Martí señaló que desde la puesta en marcha del servicio cada vez son más las personas que lo eligen como su medio de transporte durante las fechas navideñas.