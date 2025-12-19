Emergencias
Una mujer registra una queja ante la Generalitat tras llamar seis veces al 112 hasta que le contestaron
La ciudadana considera que además no fue correctamente atendida cuando pudo hablar con el servicio para comunicar que estaba siendo agredida
Una mujer ha interpuesto por registro electrónico una queja contra el 112 después de llamar seis veces al servicio de Emergencias hasta que le contestaron. Según reza en la queja, el pasado 6 de diciembre necesitó ayuda urgente y llamó al citado número para solicitarla. Añade en el escrito que estaba siendo agredida por una persona "que repetía continuamente que me iba a matar".
La afectada, añade, "entre golpes, corriendo e intentando huir", detalla que tuvo que llamar hasta seis veces para que le cogieran el teléfono en el 112. "Cuando por fin me cogen el teléfono y le explico a la persona que me lo cogió lo que estaba viviendo, me preguntó: ¿pero qué es lo que usted necesita, ambulancia o policía?".
Ambulancia o policía
Según expresa, se queja de que tuviera que llamar media docena de veces para ser atendida "y del poco saber hacer de la persona que me cogió la llamada, que siendo informada de que estaba siendo agredida pretendía que le dijera yo qué era lo que necesitaba". Así, indica las horas a las que llamó, entre las 13.31 horas y las 13.36, cuando fue atendida.
"Frente a la queja que interpuse me han contestado que dan traslado al organismo competente", dice la ciudadana, que es vecina de Elche, desde donde realizó las llamadas.
Indignante
"Como ciudadana me parece indignante y preocupante que estas cosas pasen. No creo que sea un caso aislado, sino algo que está sucediendo con más frecuencia de la que debería y que la ciudadanía debería conocer para saber con qué se puede encontrar ante el caso de una emergencia".
Consultada la Conselleria de Emergencias sobre esta queja, han indicado que "nunca se proporciona información de casos concretos, puesto que se garantiza el anonimato de las llamadas del 112".
