Oferta especial de Navidad: Consigue una suscripción digital por solo 25€ al año

Los lectores pueden suscribirse a INFORMACIÓN por 25€ y disfrutar de toda la actualidad local, reportajes y entrevistas exclusivas, además de pasatiempos y sorteos durante esta promoción navideña.

Promoción navideña de INFORMACIÓN.

Promoción navideña de INFORMACIÓN. / ED

Olivia Díaz

En INFORMACIÓN queremos celebrar la Navidad con una promoción especial con la que estarás más y mejor informado.

Aprovecha ahora y hazte suscriptor de INFORMACIÓN con un 50% descuento hasta el próximo 29 de diciembre y accede de manera ilimitada a todos nuestros contenidos premium.

Disfruta de la mejor información local, de grandes reportajes, de entrevistas exclusivas, de artículos de opinión de nuestras principales firmas... por un precio único. Por sólo 25€ (precio habitual 49,99€) puedes hacerte suscriptor web de INFORMACIÓN y acceder desde cualquier dispositivo y sin límites a los contenidos exclusivos de nuestra edición digital.

Con esta opción además, tendrás acceso a todos los pasatiempos, sorteos y ventajas exclusivas que tenemos preparadas para una mejor experiencia.

También te ofrecemos la posibilidad de adquirir por sólo 85€ al año una suscripción digital, con la que además de poder leer sin límite los contenidos para suscriptores de la web y los suplementos, también podrás descargarte a diario la copia digital de nuestra edición impresa.

Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.

Conseguirlo es muy fácil: sólo tienes que entrar a informacion.es, acceder a la promoción a través del botón "Suscríbete" que encontrarás en la parte superior de la cabecera de la web. Desde ahí podrás iniciar el proceso de compra y beneficiarte de esta magnífica promoción.

