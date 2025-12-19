Oferta especial de Navidad: Consigue una suscripción digital por solo 25€ al año
Los lectores pueden suscribirse a INFORMACIÓN por 25€ y disfrutar de toda la actualidad local, reportajes y entrevistas exclusivas, además de pasatiempos y sorteos durante esta promoción navideña.
Olivia Díaz
En INFORMACIÓN queremos celebrar la Navidad con una promoción especial con la que estarás más y mejor informado.
Aprovecha ahora y hazte suscriptor de INFORMACIÓN con un 50% descuento hasta el próximo 29 de diciembre y accede de manera ilimitada a todos nuestros contenidos premium.
Disfruta de la mejor información local, de grandes reportajes, de entrevistas exclusivas, de artículos de opinión de nuestras principales firmas... por un precio único. Por sólo 25€ (precio habitual 49,99€) puedes hacerte suscriptor web de INFORMACIÓN y acceder desde cualquier dispositivo y sin límites a los contenidos exclusivos de nuestra edición digital.
Con esta opción además, tendrás acceso a todos los pasatiempos, sorteos y ventajas exclusivas que tenemos preparadas para una mejor experiencia.
También te ofrecemos la posibilidad de adquirir por sólo 85€ al año una suscripción digital, con la que además de poder leer sin límite los contenidos para suscriptores de la web y los suplementos, también podrás descargarte a diario la copia digital de nuestra edición impresa.
Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
Conseguirlo es muy fácil: sólo tienes que entrar a informacion.es, acceder a la promoción a través del botón "Suscríbete" que encontrarás en la parte superior de la cabecera de la web. Desde ahí podrás iniciar el proceso de compra y beneficiarte de esta magnífica promoción.
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias
- Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
- El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
- Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa
- El tiempo en Alicante: Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia