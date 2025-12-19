El pollo desplaza al cordero en la mesas de Navidad en Alicante

La Navidad llegará este año a las mesas alicantinas con un menú diferente al de años anteriores. Aunque hay alimentos que nunca faltan en las cenas y comidas navideñas, como el cordero, el marisco y la fruta fresca, este año los precios han subido considerablemente, lo que ha llevado a muchos a replantearse su menú festivo. En un escenario donde el cordero ha alcanzado cifras récord, hasta un 40% más caro que en 2024, el pollo relleno ha ganado terreno como la opción más económica.

Los vendedores del Mercado Central de Alicante notan estas semanas este cambio en las preferencias de los consumidores. En los últimos días, el flujo de compradores ha sido constante, muchos de ellos anticipándose a la subida de precios comprando con antelación y congelando los productos para las fiestas.

Este viernes, en el Mercado Central, las carnicerías mostraban precios que evidencian el encarecimiento del cordero. La carne de cordero entero o medio se ofrecía a 20,50 euros el kilo en una de las carnicerías, mientras que en otra, las piernas de cordero se vendían a 17,90 euros por kilo. Las chuletas, uno de los cortes más demandados para las cenas de Navidad, se acercan a los 34 euros por kilo, una cifra que ha dejado a muchos compradores sin poder adquirirlo.

Este año el cordero ha subido casi un 40 %, lo que lo convierte casi en un artículo de lujo. La gente ya no lo compra tanto y los que lo hacen prefieren comprarlo fresco ya que se gastan el dinero Víctor Richard — Carnicero en el Mercado Central

De hecho, Víctor Richard, uno de los vendedores del mercado, explica que el cordero, tradicionalmente un alimento navideño por excelencia, este año ha registrado una subida histórica de precios debido a la escasez de ganado. "Este año el cordero ha subido casi un 40 %, lo que lo convierte casi en un artículo de lujo. La gente ya no lo compra tanto y los que lo hacen prefieren comprarlo fresco, ya que se gastan el dinero, aunque cada vez son más los que optan por congelarlo antes, para evitar que el precio suba más", comenta Richard.

El pollo relleno es más económico que cualquier otra carne, y la gente lo está eligiendo por su precio. Con el cordero tan caro, muchos han optado por este tipo de carne, que es más accesible Jorge Mayans — Carnicero en el Mercado Central

Jorge Mayans, otro vendedor del Mercado Central, subraya que el pollo relleno ha sido una alternativa popular entre los compradores. "El pollo relleno es más económico que cualquier otra carne, y la gente lo está eligiendo por su precio. Con el cordero tan caro, muchos han optado por este tipo de carne, que es más accesible", explica Mayans. Mayans explica que los clientes llevan varias semanas comprando antes de tiempo, anticipándose a nuevas subidas de precios. "Lo que más se lleva son los pollos rellenos y los jamones, además de la ternera, hay precios que a muchas familias ya les cuesta pagar", asegura el carnicero.

Voy a casa de mi hija a comer en Navidad y me he llevado unas gambas antes de que lleguen los días más fuertes para congelarlas María Fernández — Clienta

Congelar para evitar subidas

Muchos de los compradores ya se han adelantado y han optado por congelar los productos para evitar los precios más altos de última hora. María Fernández, una clienta habitual del mercado, ya se ha adaptado a los nuevos precios. "Voy a casa de mi hija a comer en Navidad y me he llevado unas gambas antes de que lleguen los días más fuertes para congelarlas. Lo hago todos los años, así me aseguro de tener lo que quiero para la cena sin tener que pagar más", comenta Fernández.

La gente viene a comprar marisco, bueyes de mar, cigalas o mejillones, y muchos los compran para congelarlos. A medida que se acerque la Navidad, los precios suben Cayetano Pastor — Pescadero

Precisamente, en la sección de pescadería Cayetano Pastor, vendedor del mercado, señala que el marisco son otros de los productos que han registrado un aumento este año, aunque menos pronunciado que el que se produjo en 2024. "La gente viene a comprar marisco, bueyes de mar, cigalas o mejillones, y muchos los compran para congelarlos. A medida que se acerque la Navidad, los precios suben, pero la gente se prepara con antelación", explica Pastor.

Este año, la gamba de Denia o la de Santa Pola y las cigalas han subido, pero los precios siguen siendo más accesibles que los del cordero y no subirán tanto Conchi Álvarez — Pescadera

La clave, según los vendedores, está en la anticipación, ya que los productos más populares, como las gambas y los langostinos, podrían seguir subiendo a medida que se acerque la Navidad. Conchi Álvarez, pescadera, agrega que los productos más solicitados para congelar son las gambas, cigalas y langostinos, además de otros pescados como la merluza. "Este año, la gamba de Denia o la de Santa Pola y las cigalas han subido, pero los precios siguen siendo más accesibles que los del cordero y no subirán tanto", indica Álvarez.

La fruta, otro golpe al bolsillo

La fruta también ha experimentado subidas notables, especialmente en productos como la piña y las uvas. Raquel Pérez, vendedora en el Mercado Central, destaca que la piña, que se importa en su mayoría desde fuera, es uno de los productos más caros esta temporada. "Este año la piña está más cara, y las uvas, aunque todavía no han llegado las de la tierra, también se esperan más caras para Nochevieja", señala.

Este año la piña está más cara, y las uvas, aunque todavía no han llegado las de la tierra, también se esperan más caras para Nochevieja Raquel Pérez — Frutera

Las frutas exóticas, como el mango o la granada, también han sido muy demandadas en las últimas semanas, mientras que otros productos como las fresas o el espárrago blanco han llegado con precios más altos que en años anteriores. Así, en un año en el que los precios se disparan, muchos recurren a alternativas más económicas para seguir disfrutando de la tradición, sin que el bolsillo se resienta demasiado.