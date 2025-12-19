El PP y Vox "firman" el presupuesto de Alicante: el gobierno de Barcala acepta las 31 enmiendas de la ultraderecha

Despejado el camino de los presupuestos municipales de Alicante para 2026. La Comisión de Hacienda ha aprobado este viernes, con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, la incorporación íntegra de las 31 enmiendas registradas por la formación ultra, además de una batería de correcciones y nuevas inversiones planteadas por el propio equipo de gobierno de Luis Barcala (PP) con el objetivo de enmendar su propio borrador.

La decisión supone, en la práctica, que por primera vez todas las exigencias presupuestarias de Vox pasan a formar parte del documento económico que el ejecutivo municipal elevará al Pleno municipal. Una reunión que se convocará de forma extraordinaria el próximo lunes 29 de diciembre para aprobar de forma inicial las cuentas y cumplir así uno de los principales objetivos del alcalde, llegar al 1 de enero con el presupuesto aprobado (al menos, inicialmente), algo que no logra ningún gobierno local en Alicante desde la etapa de Sonia Castedo, hace más de diez años.

De esta forma, la comisión celebrada este viernes ha validado el dictamen que permitirá que el proyecto presupuestario continúe su tramitación. La Comisión de Hacienda ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Compromís, aunque, como novedad a ejercicios anteriores, estas medidas llegarán "vivas" al debate plenario, donde todo apunta que volverán a ser tumbadas por PP y Vox. En años anteriores, estas propuestas para retirar el presupuesto y rehacerlo desde cero quedaban descartadas ya en la propia comisión por el rechazo técnico. Ahora, ambas formaciones podrán defenderlas en el Pleno, aunque sin ninguna opción de prosperar.

El PP y Vox han dado luz verde al presupuesto pese a las advertencias recogidas en el último informe del interventor municipal, que ha sido objeto de críticas de Hacienda durante la comisión de este viernes. El documento alertaba de que el Ayuntamiento podría volver a incumplir la regla de gasto, insistía un año más en que no existe necesidad de recurrir a préstamos bancarios para financiar inversiones y señalaba problemas estructurales que se repiten ejercicio tras ejercicio. Entre ellos, el informe subrayaba la elevada tasa de personal interino, la demora en la tramitación de contratos vencidos que aún no han sido renovados y desajustes en los importes previstos para determinadas subvenciones. Pese a ello, PP y Vox han respaldado el proyecto sin introducir cambios sustanciales derivados de estas advertencias técnicas.

Las más de 30 enmiendas de Vox

Vox registró sus enmiendas el viernes de la pasada semana, último día de plazo. En total, más de treinta propuestas que, en su mayoría, se articulan mediante la creación de partidas simbólicas de un euro, una fórmula habitual que permite introducir nuevas líneas de gasto que deberán ampliarse posteriormente a través de modificaciones de crédito si finalmente se ejecutan. En líneas generales, las enmiendas demandan crear partidas específicas para actuaciones en el Casco Antiguo, la revisión del Padrón Municipal para evitar situaciones de fraude, la rehabilitación de la ermita de Cañada del Fenollar, la reurbanización del barrio del Cementerio y para proyectos de mejora en Vistahermosa, entre otras.

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, defendió el papel de su grupo en la comisión. "Vox ha presentado 31 enmiendas, más que toda la extrema izquierda junta, por responsabilidad y respeto a nuestros votantes y a los alicantinos", afirmó Ortolá. "Nos sorprende que el PSOE estaba dispuesto, hace unos días, a regalar el voto al PP a cambio de únicamente rechazar a Vox y ahora el presupuesto sea el peor posible para la ciudad. Las manos del partido de Sánchez y las de sus secuaces están, gracias a Vox, totalmente fuera del destino de la ciudad", apuntó Ortolá.

Sin embargo, el apoyo de Vox a las cuentas de 2026 no se limita a las enmiendas. La formación exige también varias medidas extrapresupuestarias. Entre ellas, la firma de un convenio para prestar servicio a la denominada Oficina de la Maternidad tildada por la izquierda como "antiaborto") con la entidad "provida" Red Madre y reclama la aprobación en el Pleno de una declaración institucional para respaldar el discurso del dirigente popular Juanfran Pérez Llorca en relación con el Pacto Verde Europeo y la inmigración ilegal.

Las enmiendas del PP para corregir su propio borrador

Al margen de las exigencias de Vox, el equipo de gobierno del PP ha presentado también sus propias enmiendas con el objetivo de corregir errores materiales e introducir nuevas inversiones que no figuraban en el borrador inicial. Al igual que los ultras, el PP ha optado por crear nuevas partidas de un euro, con la intención de ampliarlas más adelante.

Las propuestas de los populares incorporan la sustitución del alumbrado en la plaza Séneca y alrededores, la creación de partidas para la reurbanización de la calle Sol Naciente, la reparación y mejoras en patios de centros escolares, la creación de una nueva plaza peatonal en la calle Roselló de Altozano y la celebración de espectáculos y actividades festivas por parte de empresas externas.

Las enmiendas la totalidad de la izquierda llegarán al pleno

El PSOE defenderá en el Pleno su enmienda a la totalidad para retirar el presupuesto y rehacerlo desde cero para priorizar inversiones que faciliten el acceso a la vivienda, que den respuesta a las carencias que arrastran los barrios y que fortalezcan el escudo social. La concejala Silvia Castell señaló que las cuentas "se han convertido en un instrumento de propaganda política de la ultraderecha" y ha criticado que la mayoría de las enmiendas de Vox sean simbólicas. "Prácticamente, todas son de un euro, salvo los 30.000 euros para el chiringuito antiaborto", afirmó Castell.

Además, la socialista también denunció este viernes el "doble rasero" del alcalde, al recordar que en ejercicios anteriores se rechazaron propuestas socialistas similares a las ahora aceptadas a Vox alegando criterios técnicos, como las destinadas a la adecuación de centros sociales de partidas rurales, la restauración del paseo de Gómiz y el plan director del castillo de San Fernando, que presentaron los socialistas a las cuentas de 2024.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, calificó este viernes las cuentas de "estafa diseñada por PP y Vox a puerta cerrada". "Unas cuentas que nos van a hinchar a impuestos y a tasas directas, en las que caen las inversiones en los barrios a mínimos históricos, somos la ciudad que menos invierte por habitante mientras se destina dinero a chiringuitos y a las contratas", apuntó Mas.

Desde Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé denunció que la comisión de Hacienda "se ha convertido en un mero trámite", recordando que el PP no ha aceptado ninguna de las más de 400 enmiendas presentadas por la oposición progresista en los dos últimos años. "Seguiremos defendiendo unos presupuestos al servicio del bien común y la dignidad humana, frente al bloqueo presupuestario impuesto por PP y Vox y frente a un modelo que da la espalda a las necesidades reales de la ciudad", señaló Copé.