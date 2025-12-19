Sanidad trabaja en una nueva normativa de bolsas de empleo y mientras tanto pospone una nueva convocatoria

La Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Personal, está trabajando en la elaboración de una nueva normativa de regulación de las bolsas de empleo temporal para instituciones sanitarias. Los objetivos principales de esta iniciativa son, por un lado, agilizar los procedimientos de baremación y, por otro, garantizar la adecuación a la normativa europea en materia de contratación temporal.

Además, se acometerá la unificación la regulación vigente mediante la refundición de la Orden 4/2019 y del Decreto 76/2024, con el fin de eliminar la dispersión normativa existente. De esta manera se pretende resolver los problemas de rigidez que presenta la normativa actual que regula la materia, explican desde el Consell.

El Consell asegura que la futura normativa reguladora se tramitará de manera ágil durante los próximos meses

Comisión de seguimiento

Todo ello se ha transmitido este viernes a los representantes sindicales durante la reunión de la Comisión Central de Seguimiento de las Listas de Empleo Temporal, convocada por la Dirección General de Personal de la Conselleria de Sanidad, con el fin de recabar propuestas para la elaboración de la nueva normativa reguladora de las bolsas.

Durante la reunión se ha acordado con los sindicatos la finalización de la edición de 2025 el próximo 31 de diciembre, tal y como estaba previsto y la convocatoria de nuevas inscripciones mediante listas de reserva en aquellas categorías consideradas deficitarias. Así como posponer la convocatoria de una nueva edición hasta la aprobación de la futura normativa reguladora, que la Dirección General de Personal "tramitará de manera ágil" durante los próximos meses.

Desde los sindicatos, CC OO se ha mostrado muy crítico al denunciar la "grave situación trasladada" hoy sobre la bolsa, donde la Conselleria de Sanidad ha transmitido una problemática de gestión que implica no poder convocar la bolsa de trabajo de 2025 y prorrogar la edición de 2024 sin fecha de fin de la misma.

Esta prórroga implica que "los y las recién tituladas no puedan incorporarse a la bolsa y que no se actualicen las puntuaciones, ni los méritos, de las personas ya inscritas". Miles de profesionales se verán obligados a marcharse a otras comunidades autónomas para poder trabajar, afirman desde CC OO. "Esta decisión bloquea el acceso al empleo público sanitario y rompe por completo el funcionamiento normal del sistema de contratación temporal".

Colapso

El sindicato prosigue explicando colapso de la bolsa no es un hecho puntual ni inevitable sino "la consecuencia directa de una pésima gestión por parte de la Conselleria de Sanidad, que mantiene la mayor bolsa de trabajo de la Generalitat Valenciana con escaso personal. Este gestiona miles de expedientes, recursos y baremaciones, todo ello de forma manual, sin refuerzos y con poca inversión en digitalización.

Miles de aspirantes en las oposiciones de Enfermería en Alicante / Álex Domínguez

Esta situación "se ha agravado tras la aprobación del decreto 76/2024 de 2 de julio que regula la selección de personal temporal de los subgrupos A1 y A2 que introduce una baremación mucho más compleja" con másteres, cursos, idiomas y múltiples méritos. Un decreto que, indican, fue presentado como garantía de excelencia profesional y que ahora supone un obstáculo al no dotar de recursos técnicos ni humanos para su efectiva gestión. "Esto ha derivado en un fiasco rotundo del modelo y en el bloqueo absoluto de la bolsa de trabajo".

Para Comisiones resulta inadmisible que en la era digital, la conselleria con el mayor presupuesto y mayor volumen de personal de toda la Generalitat alegue ahora que la bolsa no es una prioridad porque requiere inversión económica. "Esta falta de voluntad política supone un nuevo ataque a la sanidad pública y una estrategia clara de debilitamiento del sistema público de salud ante esta situación".

Mesa de Sanidad

Por ello, exigen la convocatoria inmediata de una mesa urgente en Sanidad con la presencia del conseller Marciano Gómez para que dé explicaciones y ponga soluciones sobre la mesa. Este sindicato solicita la puesta en marcha de un plan con refuerzos reales de personal para la gestión de la bolsa, la digitalización inmediata de los procesos de baremación y tramitación y un calendario claro con compromisos firmes para reactivar la bolsa.

"No estamos ante un problema técnico sino ante una decisión política que vira al desmantelamiento de la sanidad pública con derivación de recursos a la sanidad privada. Además, con este bloqueo de la bolsa de trabajo se arremete contra los recursos humanos esenciales para abastecer a la sanidad pública favoreciendo y obligando a la huida de talento a otros ámbitos. Ante este panorama de expolio de la sanidad pública, exigimos depurar responsabilidades políticas y de gestión porque quien ha llevado a la mayor bolsa de trabajo de la Generalitat a esta situación de colapso no puede seguir al frente de la Conselleria de Sanidad".