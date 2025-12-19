Estos son los ganadores de la mejor fachada y escaparate de Navidad de la Zona Norte

La XIV edición del concurso de decoración navideña de escaparates y fachadas vuelve a dejar una vez más su huella en los comercios de la Zona Norte de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante entregó este viernes los premios a los establecimientos que han logrado transformar sus escaparates y fachadas en auténticos escenarios navideños, con el objetivo de dinamizar el barrio y fomentar el espíritu festivo en los barrios.

En la categoría de mejor fachada navideña, el primer lugar fue para Autoservicio del Hogar, que deslumbró con su recreación de la adoración de los Reyes Magos a tamaño real, seguida de Tcomo, que consiguió el segundo puesto, y Carnicería Pedro, que se hizo con la tercera posición.

En lo que respecta al mejor escaparate, la Farmacia María Ubieta se alzó con el primer premio, gracias a que transformaron su entrada en un salón navideño donde las empleadas eran la familia. El segundo lugar fue para Los Dulces de Raquel, cuyo nacimiento realizado con productos del propio establecimiento sorprendió con un toque dulce y festivo, y el tercer puesto fue para Droguería María Luz, que también destacó por su originalidad y el uso de elementos propios del comercio para dar forma a su decorado.

Reconocimiento al esfuerzo comercial

El acto de entrega, celebrado en la misma Zona Norte, fue presidido por los concejales de Planes Estratégicos y Empleo, Antonio Peral, y de Comercio, Mari Carmen de España, quienes destacaron la participación de los comercios locales. Los ocho comercios ganadores se repartieron un total de 2.700 euros en premios. Los dos primeros premios consistieron en 600 euros, los segundos premios en 400 euros y los terceros en 200 euros. Además, se sortearon dos premios adicionales de 150 euros entre los participantes.

Los concejales Antonio Peral y Mari Carmen de España agradecieron la implicación de los comercios, destacando que "para el Ayuntamiento es un honor ver cómo se han implicado y apostando por decorar sus comercios con un concurso que ya es seña de identidad en estos barrios, y con el que se premia y da visibilidad al sector comercial que es el corazón de nuestra ciudad".