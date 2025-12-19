El tiempo en Alicante: un viernes de tregua antes de un fin de semana marcado por la lluvia

La provincia de Alicante encara este viernes 19 de diciembre sin avisos meteorológicos activos y con un escenario relativamente tranquilo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada actúa como una breve pausa antes de un cambio claro de tiempo que se dejará notar a partir del sábado, con el regreso de las precipitaciones, un aumento del viento y un ambiente más invernal, especialmente durante el domingo.

Hoy predominarán los intervalos nubosos, con ausencia de fenómenos adversos y temperaturas suaves para la época. Sin embargo, el fin de semana traerá un patrón mucho más inestable: el sábado comenzará con lluvias débiles y dispersas, que ganarán protagonismo el domingo, cuando la probabilidad de precipitación será generalizada y elevada en toda la provincia. A ello se sumará viento moderado a fuerte de componente oeste y noroeste y un descenso progresivo de las temperaturas, más acusado en zonas de interior y montaña. La bajada de la cota de nieve abre la puerta a nevadas en las sierras del interior norte de la provincia, aunque las ciudades quedarán al margen del episodio.

Una nueva borrasca mantiene la provincia de Alicante en aviso amarillo por lluvias / Pilar Cortés

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el viernes transcurre sin precipitaciones relevantes, con cielos nubosos y temperaturas que se moverán entre los 8 y los 17 grados. El viento será flojo a moderado, sin incidencias destacables, y la sensación térmica resultará agradable durante las horas centrales del día.

De cara al fin de semana, el cambio será evidente. El sábado aumenta la probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, mientras que el domingo el riesgo de precipitaciones será alto, con cielos cubiertos y viento más intenso del noroeste. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con máximas que rondarán los 16 grados y un ambiente más desapacible en el litoral.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este viernes una jornada estable, con intervalos nubosos y sin lluvias significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados, con una mañana fresca y un mediodía más templado. El viento soplará flojo, favoreciendo una sensación térmica algo más baja a primera hora.

El sábado traerá lluvias débiles y cielos cubiertos, con un aumento claro de la inestabilidad. El domingo será el día más complicado, con alta probabilidad de lluvia durante buena parte de la jornada y viento moderado del noroeste. Las temperaturas bajarán ligeramente, reforzando una sensación más invernal.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el viernes se presenta tranquilo, con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitación. Las temperaturas se mantendrán estables, entre los 11 y los 16 grados, con viento flojo y ambiente suave en el litoral.

Durante el fin de semana, el escenario cambia. El sábado ya se esperan lluvias débiles y cielos cubiertos, mientras que el domingo la probabilidad de precipitación será elevada, con viento más intenso y mar más alterada. Las temperaturas se mantendrán contenidas, pero el viento aumentará la sensación de frío.

El tiempo en Elda

Elda afronta este viernes con cielos nubosos y ambiente frío a primera hora, sin precipitaciones relevantes. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 15 grados, con posibles nieblas matinales y una sensación térmica baja en las primeras horas.

El fin de semana será claramente más inestable. El sábado se esperan lluvias débiles, mientras que el domingo la probabilidad de precipitación alcanza valores muy altos, con viento fuerte del noroeste y rachas destacables. El descenso térmico será notable, con máximas que apenas superarán los 11 grados y un ambiente plenamente invernal.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el viernes estará marcado por cielos muy nubosos y ambiente húmedo, aunque sin lluvias significativas durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, con viento flojo que irá ganando algo de intensidad al final de la jornada.

El sábado se espera un aumento claro del riesgo de lluvia, especialmente durante la mañana, mientras que el domingo será una jornada pasada por agua, con precipitaciones persistentes y viento moderado a fuerte. El ambiente será más frío y desapacible, típico de episodios de inestabilidad en el litoral sur.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este viernes una jornada estable, con cielos nubosos y ausencia de lluvias durante la mayor parte del día. Las temperaturas se situarán entre los 6 y los 16 grados, con viento flojo y una sensación térmica fresca a primera hora.

El sábado marcará el inicio del empeoramiento, con lluvias débiles y aumento de la nubosidad. El domingo se presenta como el día más adverso, con alta probabilidad de precipitaciones, viento moderado y descenso térmico, lo que dejará un ambiente frío y húmedo durante toda la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el viernes será relativamente tranquilo, con intervalos nubosos y temperaturas frías, especialmente a primera hora, cuando los termómetros bajarán hasta los 5 grados. No se esperan precipitaciones significativas durante el día.

El fin de semana será especialmente inestable en el interior. El sábado ya se esperan lluvias débiles y cielos cubiertos, mientras que el domingo la probabilidad de precipitación es muy alta, con viento moderado y descenso acusado de las temperaturas. La cota de nieve bajará hasta los 800 metros el domingo, dejando un ambiente plenamente invernal.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta este viernes con cielos nubosos y ambiente húmedo, aunque con escasa probabilidad de lluvia durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados, con viento del norte moderado.

El sábado aumentará claramente el riesgo de precipitaciones, especialmente durante la mañana y la tarde. El domingo será el día más inestable, con lluvias frecuentes, viento fuerte del oeste y una bajada de las temperaturas que hará que la sensación térmica sea más baja de lo habitual para el litoral norte.