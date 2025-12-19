Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante

Se despeja la incógnita: Zara, el gigante textil, será el comercio que se instale próximamente en un edificio de nueva construcción en Maisonnave 22, la esquina ahora vallada por los trabajos de demolición del anterior inmueble. La marca del grupo Inditex podría así abandonar su actual ubicación en Alicante, un edificio de la misma avenida en el que se encuentra de alquiler, para atender al público en un inmueble en propiedad.

Después de que, en las últimas semanas, se haya procedido al derribo del edificio en el que en sus dos plantas inferiores se ubicó durante años la tienda Sfera, la identidad de la marca que abriría sus puertas en dicho lugar era el secreto mejor guardado de la milla de oro alicantina. Según ha podido saber INFORMACIÓN, será Zara, la firma insignia de Amancio Ortega, la que se traslade a la futura construcción.

Detalles del edificio

El edificio donde se proyecta la actividad se levantará sobre un solar de 829 metros cuadrados. El espacio abarcará no solo la manzana correspondiente en la esquina entre Maisonnave y General Lacy, sino también el edificio anexo, entre General Lacy y Poeta Vila i Blanco. Este segundo inmueble, debido a que está incluido en el Catálogo de Protecciones de la ciudad, obliga a preservar la fachada y, además, está afectado por una limitación de alturas que le impedirá crecer tanto como su "vecino" de Maisonnave.

Operarios trabajan en la parte del edificio en la que se debe preservar la fachada original. / Héctor Fuentes

Con estos condicionantes, la futura estructura tendrá seis plantas más ático en el inmueble con fachada a la vía comercial y cuatro alturas más ático en la esquina más alejada de la avenida. Además, se construirán dos plantas bajo rasante (sótanos) destinados principalmente al almacenaje de mercancías. El proyecto está siendo promovido por Marplanni, empresa del Grupo Azarbe, propiedad de la familia García Peralta que, a su vez, es la propietaria del 50 % de Tempe, la firma de calzado de Inditex.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la documentación técnica, las obras darán lugar a "un edificio comercial dedicado a la venta al por menor de prendas de vestir". Una nomenclatura genérica con la que, durante meses, se ha conseguido preservar la privacidad sobre la marca que preparaba su aterrizaje en Maisonnave. De hecho, las mismas fuentes han apuntado a INFORMACIÓN que se ha aguardado lo máximo posible para registrar ante el Ayuntamiento los primeros documentos oficiales en los que aparece el nombre comercial de Zara, con la intención de mantener viva la incógnita.

Dos sótanos y una azotea

El proyecto contempla una gran planta baja prácticamente diáfana, dedicada a recibir al público mediante grandes escaparates, con un predominio claro de los huecos en fachada, el vidrio y los materiales limpios. Esta carta de presentación ofrecerá más de 800 metros cuadrados a los visitantes del inmueble. Por encima del nivel a pie de calle, el edificio presentará otros cuatro pisos dedicados a la exposición y venta, con un total de más de 2.600 metros cuadrados para la presentación de productos y atención directa a los clientes. Una serie de espacios caracterizados por su luz natural, facilidad de circulación y techos de gran altura, buscando la máxima amplitud.

Sección de los edificios en los que se ubicará la nueva tienda de Zara en la avenida Maisonnave de Alicante, según el proyecto. / INFORMACIÓN

En la azotea, se ha planteado una gran terraza descubierta de más de 100 metros cuadrados, que podría servir como un espacio polivalente en el que llevar a cabo muestras de producto, eventos al aire libre o presentaciones, todo ello con vistas a la céntrica avenida Maisonnave y los alrededores. En cuanto al funcionamiento logístico de las instalaciones, el proyecto prevé la creación de una dársena interna de carga y descarga a la que se accederá por la calle General Lacy.

No obstante, y de manera complementaria, se contempla también la posibilidad de realizar las labores de reparto en horario nocturno, a partir de las 23:00 horas, en la propia avenida Maisonnave. Unos trabajos que, de acuerdo con el documento, "no afectarían en ningún caso al paso peatonal existente, así como tampoco influirían en la circulación del servicio de autobuses, pues no se ubica ninguna parada".

La avenida del textil

De esta forma, la nueva apertura, aún sin fecha, se une a la práctica totalidad de marcas de Inditex que ya se ubican en Maisonnave: Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho. De hecho, solo dos firmas no tienen tienda propia, por ahora, en la milla de oro de Alicante: Pull&Bear y Lefties.

Por ahora, la principal marca del grupo de Amancio Ortega se ubica en la manzana más próxima a la plaza de la Estrella, en el edificio situado en el 42-44 de la céntrica avenida, propiedad del grupo Alibuilding. Con dicha operación, la empresa española pasaría a prestar atención al público en un inmueble en propiedad.

Hasta 2021, el edificio acogió uno de los dos establecimientos de la marca Sfera, junto con el que existía en la avenida de Alfonso El Sabio, donde históricamente se ubicó Simago. Fue entonces cuando El Corte Inglés aprobó la incorporación de la firma al conjunto de sus grandes almacenes, clausurando las dos tiendas de las que disponía en la capital de la provincia. Desde entonces, y hasta su reactivación actual, el espacio ha estado cerrado.