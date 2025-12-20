Las convivencias adultas de las Hogueras se alejan de Alicante: este es el destino elegido para 2026
El alcalde Luis Barcala anuncia en la cena de Fogueres en Nadal la ciudad que acogerá la cita, que tendrán lugar del 10 al 12 de abril, marcando un cambio de rumbo respecto a los últimos años
Las Hogueras viajarán lejos de casa para sus próximas convivencias adultas. Las candidatas a ser la Bellea del Foc de 2026 vivirán esta experiencia en Toledo, la ciudad de las "tres culturas", que se encuentra a más de 400 kilómetros de Alicante. El anuncio estuvo a cargo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante la tradicional cena de Fogueres en Nadal, que este sábado volvió a reunir a más de un millar de festeros, entre los que se encontraban la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y representantes de las comisiones.
Como es habitual, esta cita fue la elegida para anunciar el destino en el que se celebrarán las convivencias de las candidatas a suceder en el cargo de Bellea del Foc a Adriana Vico y sus damas de honor. El evento se celebrará del 10 al 12 de abril en Toledo, marcando un cambio respecto a los dos últimos años, en los que las convivencias se realizaron en ciudades cercanas a Alicante, como Albacete en 2025 y Murcia en 2024. Este año, familiares y amigos de las candidatas tendrán que recorrer más de 400 kilómetros en coche o hacer transbordo con el AVE en Madrid para llegar a la cita, que permitirá difundir la Fiesta de Alicante, de nuevo, en una ciudad castellanomanchega. Más cerca se quedarán las aspirantes infantiles, que este 2026 viajarán a Benidorm.
Durante el acto donde se confirmó la ubicación de las convivencias el presidente de la Federació, David Olivares, señaló que: «Sois el verdadero motor de las fiestas oficiales, el fuego que nos une; sin vosotros, esto no tendría ningún sentido. Somos cabezones e incansables, y esta es la fiesta más bonita del mundo».
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, encargado de dar a conocer la ubicación de las convencías ha afirmado con rotundidad que "las Hogueras de 2026 serán las mejores de la historia".
Así, este fin de semana de hermandad se celebrará casi tres semanas antes de la fecha en la que llevará a cabo la Gala de Elección de la Bellea del Foc 2026 en la plaza de Toros y que tendrá lugar el sábado 2 de mayo. Por su parte, la Gala de Candidatas será el sábado 25 de abril, aunque en un espacio todavía por determinar al no revelar el Ayuntamiento de Alicante si acepta o no la propuesta de la Federació de llevar este acto a la avenida de la Estación tras el fiasco del Rico Pérez en 2025.
Con monumento pero aún sin jurado
El epicentro de los actos programados de las convivencias en Toledo será el monumento del artista alicantino José Manuel García Esquiva, más conocido como "Pachi". Su proyecto, elegido por un jurado compuesto por miembros de la Federació de Fogueres, artistas del Gremio y del Patronato de Turismo Costa Blanca, contará con un presupuesto de 24.000 euros, con transporte incluido. El lema elegido para la hoguera es "Sentir de día, vivir de noche", un concepto que refleja la dualidad de la fiesta en Alicante. La propuesta de Pachi presenta un monumento que combina elementos naturales como el sol y la luna, los cuales estarán representados en el cuerpo central de la hoguera. El diseño incluirá también varias escenas que harán alusión a las diversas fiestas de la provincia, con especial énfasis en aquellas de mayor reconocimiento turístico como los Moros y Cristianos o la Semana Santa.
Otro de los actos significativos del programa será un concierto de música festera, y un pasacalles de las candidatas por las calles céntricas de Toledo. Así, durante tres días, las candidatas a convertirse en la Bellea del Foc 2026 tendrán la oportunidad de compartir espacio en Toledo con el jurado aunque, por el momento, la Federació de Fogueres no ha desvelado los nombres que compondrán el "equipo" encargado de elegir a las futuras representantes. Según adelantó Olivares el pasado mes de octubre, lo más probable es que la identidad de los miembros del jurado se dé a conocer una vez pasadas las fiestas de Navidad. Todo apunta, dadas las fechas que son, que será así.
La Federació y el Ayuntamiento, en el último viaje, se desplazaron hasta Albacete, mientras que un año antes se viajó hasta Murcia. Previamente, Córdoba y Zaragoza fueron los destinos elegidos para celebrar las jornadas de encuentro entre las candidatas y el jurado. También hubo candidatas que tuvieron unas convivencias con otro acento, y es que durante el gobierno del tripartito los viajes fueron internacionales: a Gotemburgo (Suecia) en 2016, a Lisboa (Portugal) en 2017 y a Lyon (Francia) en 2018.
