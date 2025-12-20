"Notable" para el TRAM de Alicante: los usuarios puntúan el servicio durante el 2025

¿Qué piensan los alicantinos de su transporte público? Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha realizado un estudio a partir de 1.584 entrevistas realizadas a viajeros mayores de 15 años de las cuatro líneas de tranvía, y los usuarios le han otorgado al servicio una valoración media de 7,29 puntos sobre 10.

Estos resultados, presentes en el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) 2025, revelan que el 59,7% de los usuarios del TRAM de Alicante considera satisfactorio el servicio, y dentro de este grupo, un 19,6% le otorga la máxima puntuación. Por su parte, el 38,3% califica el funcionamiento como “normal” y solo un 2% expresa insatisfacción al respecto.

Por líneas, la L3 (Luceros–El Campello) encabeza la valoración con 8,53 puntos, seguida de la L2 (Luceros–Sant Vicent del Raspeig) con 7,82. A continuación se sitúan la L4 (Luceros–Plaza de La Coruña) con 6,85, la L5 (Porta del Mar–Plaza La Coruña) con 6,52, la L9 (Benidorm–Dénia) con 6,06 y, en último lugar, la L1 (Luceros–Benidorm) con 5,94 puntos.

Entre las 19 variables analizadas, quince alcanzan o superan los ocho puntos, tres superan los siete y solo una queda por encima de los seis, lo que refleja una valoración global notable del servicio. Los aspectos mejor puntuados por los usuarios son la accesibilidad al tren (8,39), la amabilidad y atención del personal (8,36), la seguridad durante el trayecto (8,35), la facilidad para adquirir títulos de transporte en las estaciones (8,34) y la accesibilidad a las estaciones (8,33).

Los viajeros del TRAM de Alicante, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En el extremo opuesto, aunque con valoraciones igualmente positivas, se sitúan la no masificación en las unidades (6,8), la información y los servicios digitales (7,72), el acondicionamiento (7,74), la seguridad y presencia de personal en estaciones y trenes (7,78) y la frecuencia de paso (8).

Variedad de usuarios: diferentes edades y niveles formativos

En cuanto al perfil del viajero, el estudio señala que el 60,5% de las personas usuarias del TRAM de Alicante son mujeres, frente al 39,5% de hombres. La edad media se sitúa en 35,8 años, siendo el grupo de entre 30 y 49 años el más representativo (36%), seguido del de 20 a 29 años (28,4%), el de 50 o más años (20,6%) y los menores de 20 años (15%).

El TRAM de Alicante en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Respecto al nivel formativo, el 54,4% de los pasajeros cuenta con estudios secundarios, el 32,5% con formación universitaria y el 13% con estudios básicos. El nivel socioeconómico predominante es el medio (51,4%), seguido del medio-alto (18,1%) y el medio-bajo (17,9%).

Por último, el informe destaca que más de la mitad de los usuarios, un 53,7%, son trabajadores asalariados, mientras que el 25,9% son estudiantes. El resto se reparte entre personas en situación de desempleo (9%), jubilados o pensionistas (5,6%), personas dedicadas a las tareas del hogar (3,9%) y autónomos o empresarios (1,9%).