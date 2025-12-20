Alicante se cuela en el 'Top 10' de Tripadvisor: dos restaurantes, entre los más elegantes de España

Tripadvisor selecciona cada año los mejores destinos, hoteles, restaurantes y cosas que hacer favoritas de los usuarios de su plataforma. Por todo el mundo, los viajeros dan sus opiniones y puntuaciones y con ello se elaboran los Travellers’ Choice, un listado de los más votados por los usuarios de Tripadvisor.

Si elegimos la categoría de los mejores destinos los viajeros han seleccionado como los mejores Londres, Bali, Dubái, Sicilia y París; mientras que en las playas las seleccionadas son la de Elafonisi (Creta, Grecia), Banana Beach (Phuket, Tailandia), Eagle Beach (Aruba), Siesta Beach (Florida), y la playa de Falésia (Olhos de Água, Portugal).

Los mejores hoteles para los viajeros de Tripadvisor son el Secrets AKumal Riviera Maya (México), Grandvrio Ocean Resort Danang (Dien Ban, Vietnam), Gokulam Grand Turtle on the Beach (Kovalam, India), Romance Istanbul Hotel (Turquía) y Bucuti & Tara Beach Resort Aruba (Aruba), mientras que los mejores planes son:

El mejor recorrido en Florencia: Renaissance & Medici Tales - guiado por un cuentacuentos. Tour de día completo por lo más destacado de Ninh Binh desde Hanói Excursión en barco para grupos pequeños a la Cueva Azul desde Dubrovnik Tour en grupo pequeño por pubs históricos de Londres Crucero por el Canal de Ámsterdam con todo incluido de 90 minutos por le capitán Jack

Restaurantes de Alicante en el top 10

En la selección de restaurantes hay diferentes categorías como restaurantes elegantes, informales, joyas ocultas, para citas nocturnas, únicos, apto para mascotas y veganos y vegetarianos y, dentro también se pueden seleccionar del mundo o por países y/o continentes.

Dentro de los restaurantes elegantes de España hemos encontrado que dos de ellos están en el top 10. Este listado se elabora en base al número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un periodo de 12 meses.

El listado comienza con el Izakaya High Japanese Cuisine de Mallorca, seguido de El Sótano by Folies (Mallorca), La Gaditana (Madrid), Hotaru (Madrid), Con Gracia (Barcelona) y Almo Restaurantes (Murcia).

A continuación nos encontramos el Templo Restaurante, en Alicante. En Tripadvisor recibe una puntuación de 4,8 sobre 5 y se encuentra el 2 de 2.003 restaurantes evaluados en Alicante. Tiene categoría de restaurante de carne y cocina mediterránea y en la valoración de precio tiene 4 euros sobre un total de 5. El portal de viajes explica que destaca por su “llamativa decoración y su ambiente íntimo”. Sobre su menú degustación afirma que está “cuidadosamente presentado y, si buscas un filete inolvidable, querrás echar un vistazo a la selección de carne añejada”. También destaca su personal y sus recomendaciones sobre vinos.

En su perfil de redes sociales, Templo Restaurante se define como “la pasión por la carne nos ha llevado a desarrollar un sistema propio y único de maduración de carne, con el que se potencian los sabores propios del producto”. Toda una declaración de intenciones.

El siguiente restaurante del listado es Pelego, también en Alicante. Este restaurante tiene una valoración de 4,9 y está el 4 de 2.003 restaurantes de Alicante. Está también en la categoría de carne y cocina internacional y tiene cuatro euros sobre 5 en el precio.

Tripadvisor destaca de este restaurante su decoración cuidada y sus toques familiares. Sobre la carta explica que tiene una mezcla de platos clásicos y únicos “así que diviértete y prueba algo nuevo (los postres son especialmente buenos). También señala su personal y su carta de vinos.

El resto de restaurantes más elegantes de España

Completan el listado de los restaurantes más elegantes de España