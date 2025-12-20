El tiempo en Alicante: el frío y las nubes conquistan la provincia durante este fin de semana

La provincia de Alicante encara este sábado 20 de diciembre sin avisos meteorológicos activos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) . Tras la breve pausa antes de un cambio claro de tiempo de ayer, se dejará de notar a partir de hoy, con el regreso de las precipitaciones, un aumento del viento y un ambiente más invernal, especialmente durante el domingo.

Hoy predominarán los intervalos nubosos y aparecerán las lluvias débiles y dispersas, que ganarán protagonismo el domingo, cuando la probabilidad de precipitación será generalizada y elevada en toda la provincia , a partir del mediodía. A ello se suma viento moderado a fuerte de componente oeste y noroeste y un descenso progresivo de las temperaturas, más acusado en zonas de interior y montaña. La bajada de la cota de nieve abre la puerta a nevadas en las sierras del interior norte de la provincia, aunque las ciudades quedarán al margen del episodio.

Una nueva borrasca mantiene la provincia de Alicante en aviso amarillo por lluvias / Pilar Cortés

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, hoy aumenta la probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se moverán entre los 11 y los 17 grados. El viento será flojo a moderado de sur a noroeste, sin incidencias destacables.

El domingo el riesgo de precipitaciones será alto, con cielos cubiertos y viento más intenso del noroeste. Las temperaturas seguirán bajando, reforzando una sensación más invernal.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un sábado inestable, con intervalos nubosos y chubascos débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados, con una mañana fresca y un mediodía más templado. El viento soplará flojo, favoreciendo una sensación térmica algo más baja a primera hora.

El domingo será el día más complicado, con alta probabilidad de lluvia durante buena parte de la jornada y viento moderado del noroeste. Las temperaturas bajarán ligeramente, completando la inestabilidad del fin de semana.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el sábado tendrá como protagonistas los intervalos nubosos y la baja probabilidad de precipitación. Las temperaturas se mantendrán estables, entre los 12 y los 15 grados, con viento flojo y ambiente suave en el litoral.

El domingo la probabilidad de precipitación será elevada, con viento más intenso y mar más alterada. Las temperaturas se mantendrán contenidas, pero el viento aumentará la sensación de frío.

El tiempo en Elda

Elda afronta un sábado con cielos nubosos y ambiente frío a primera hora, con una probabilidad mínima de chubascos. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 16 grados, con posibles nieblas matinales y una sensación térmica baja en las primeras horas.

El domingo la probabilidad de precipitación alcanza valores muy altos, con viento fuerte del noroeste y rachas destacables. El descenso térmico será notable, con máximas que apenas superarán los 14 grados y un ambiente plenamente invernal.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el sábado estará marcado por cielos muy nubosos y ambiente húmedo, ya que aumentará el riesgo de precipitaciones. durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 17 grados, con viento flojo que irá ganando algo de intensidad al final de la jornada.

El domingo será una jornada pasada por agua, con precipitaciones persistentes y viento moderado a fuerte. El ambiente será más frío y desapacible, típico de episodios de inestabilidad en el litoral sur.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este sábado una jornada inestable, con cielos nubosos y lluvias débiles durante la mayor parte del día. Las temperaturas se situarán entre los 9 y los 16 grados, con viento flojo y una sensación térmica fresca a primera hora.

El domingo se presenta como el día más adverso, con alta probabilidad de precipitaciones, viento moderado y descenso térmico, lo que dejará un ambiente frío y húmedo durante toda la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el sábado comenzará la inestabilidad, con intervalos nubosos y temperaturas frías, especialmente a primera hora, cuando los termómetros bajarán hasta los 6 grados. Se esperan lluvias débiles durante el día.

El domingo la probabilidad de precipitación es muy alta, con viento moderado y descenso acusado de las temperaturas. La cota de nieve bajará hasta los 800 metros el domingo, dejando un ambiente plenamente invernal.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta este sábado con cielos nubosos y ambiente húmedo, ya que habrá probabilidad de lluvia durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados, con viento del norte moderado.

El domingo será el día más inestable, con lluvias frecuentes, viento fuerte del oeste y una bajada de las temperaturas que hará que la sensación térmica sea más baja de lo habitual para el litoral norte.